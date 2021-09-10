特斯拉发布中文版《2020 影响力报告》：全年减排 500 万吨的二氧化碳等

IT之家 9 月 10 日消息 据特斯拉官方微博，特斯拉最新发布了中文版的《2020 影响力报告》，在报告中，特斯拉表示，2020 年，公司实现电池的高效复用，碳排的减降压缩，用水量新低等节能减排目标。

特斯拉官网中文版《2020 影响力报告》

据介绍，2020 年，特斯拉全球范围内的汽车、太阳能面板在使用过程中，帮助用户累计节约了 500 万吨的二氧化碳当量。

其中，350 万吨是特斯拉汽车在使用阶段的减排量 —— 以一辆特斯拉汽车对比一辆真实油耗为 25MPG（9.41L/100km）的燃油车所产生的减排量作为参考基准； 150 万吨来自于零排放发电的特斯拉太阳能电池板。上述几个数字，均考虑到了特斯拉交付的产品（汽车和太阳能）的分布情况，国家、州和省一级的电网综合发电结构，以及上游排放量。

此外，特斯拉还表示，现阶段，Model 3 生产过程中所排放的温室气体略高于同级别燃油车。然而，根据全球加权平均电网组合数据，一辆 Model 3 在行驶 5,340 英里后，其生命周期内的碳排放量就会低于同级别燃油车。

在中国，火力发电在电网中的占比仍然非常高。即使在这种情况下，用电网给特斯拉 Model 3 充电，其排放强度仍然低于燃油车。

IT之家了解到，特斯拉还表示，内华达超级工厂设计上将实现太阳能发电面板全覆盖。到目前为止，特斯拉已经建成容量为 3,200 千瓦的太阳能电池板。到明年年底，面板安装量将增长到约 24,000 千瓦，实现现有建筑结构屋面全覆盖。该措施将使该工厂成为美国最大的屋面太阳能装置。除此以外，特斯拉即将在弗里蒙特工厂、拉斯罗普工厂和纽约超级工厂等地安装太阳能电池板。