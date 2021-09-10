消息称苹果今年投资 5 亿美元推广 Apple TV+，明年加快内容推出

北京时间 9 月 10 日晚间消息，据报道，知情人士今日称，苹果公司计划于明年加快推出 Apple TV + 的内容。今年，苹果还将加大 Apple TV + 的营销力度。

大约两年前，苹果推出 Apple TV + 视频流媒体服务。当时，好莱坞和硅谷的一些高管对这项服务嗤之以鼻。他们认为，苹果在视频领域是个外行，对电影和电视的制作一无所知，相信很快肯定会对这项业务失去兴趣。

但事实却恰恰相反。一位知情人士今日透露，明年，苹果计划大幅提高新电视节目和电影的产量，达到每周至少一部，是今年的两倍多。而另一位知情人士称，苹果今年还计划投资逾 5 亿美元来营销 Apple TV+。

当前，Apple TV + 仍远远落后于 Netflix、亚马逊和迪士尼等竞争对手的服务，但其订阅用户数量还是可观的，尽管新冠肺炎疫情对节目和电影的制作造成了严重干扰。

分析人士此前预计，截至去年年底，Apple TV + 的订阅用户数量约为 4000 万，一位知情人士称，截至今年夏天，这个数字仍然大致准确。这位知情人士还称，大约一半的订阅用户为付费用户，而其他订阅用户则处于免费试用期。

今日，Apple TV + 还宣布，与 WildBrain 公司达成新的合作伙伴关系，成为儿童木偶系列剧《嘎巴宝宝》（Yo Gabba Gabba！）的独家流媒体提供商。