郭明錤：苹果 Apple Watch S7 外观大变，首次采用平边和窄边框设计，9 月发布与量产

IT之家 9 月 10 日消息 今日下午，天风国际分析师郭明錤发布报告称，市场担忧 Apple Watch S7 因面临生产问题而无法如期在 9 月发布与量产，且因出货不足导致组装厂商立讯的 Apple Watch 业务营收低于预期。

郭明錤表示，最新调查指出，苹果已解决面板模组品质问题，立讯目前正在增加与复制产线，并预计在 9 月中下旬开始大量出货。报告预计 Apple Watch S7 与总 Apple Watch 出货量在 2021 年将分别显著增长至 1400–1600 万块与 4000–4500 万块。

▲ 图源：MacRumors

IT之家了解到，郭明錤在报告中还表示：