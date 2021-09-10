郭明錤：苹果 Apple Watch S7 外观大变，首次采用平边和窄边框设计，9 月发布与量产

IT之家 9 月 10 日消息 今日下午，天风国际分析师郭明錤发布报告称，市场担忧 Apple Watch S7 因面临生产问题而无法如期在 9 月发布与量产，且因出货不足导致组装厂商立讯的 Apple Watch 业务营收低于预期。
郭明錤表示，最新调查指出，苹果已解决面板模组品质问题，立讯目前正在增加与复制产线，并预计在 9 月中下旬开始大量出货。报告预计 Apple Watch S7 与总 Apple Watch 出货量在 2021 年将分别显著增长至 1400–1600 万块与 4000–4500 万块。
▲ 图源：MacRumors
IT之家了解到，郭明錤在报告中还表示：
Apple Watch S7 的关键卖点为外观设计明显改变。Apple Watch S7 为 Apple Watch 有史以来外观设计改变最大的机型，首次采用平边与窄边框设计。
为了新设计，苹果首次采用许多新的生产程序，与面板相关的主要包括：OLED G6 产线 (过去 Apple Watch 为 G4.5)；面板模组舍弃过去的排线设计并改采触点设计，以及首次采用低压包覆射出成型 (Low injection pressure overmolding；LIPO) 制程。
G6 产线可提高生产效率与降低面板成本。触点设计与 LIPO 制程可强化耐用度。
在上述新的生产程序中，关键厂商包括：LGD (独家面板供应商)、Young Poong (独家面板软板供应商) 与 Jabil (独家面板模组供应商)。
因首次采用许多新的面板相关生产程序，导致 Apple Watch S7 的面板模组在 Jabil 开始大量生产的前一个阶段 (即风险爬坡) 遭遇信赖度的问题，主要包括面板闪烁、触控不灵敏等问题。该复杂生产问题可能与 LGD、Jabil 或 Young Poong 有关。
苹果在面板模组端经过不同实验设计 (Design of experiments；DOE) ，找到最佳生产配置 (Production configuration)，并通过调整面板端与组装端的验证标准，目前已解决面板模组的信赖度问题。
报告预计 Jabil 将在将在 9 月中旬开始大量生产 Apple Watch S7 的面板模组，如果以这一时间推算，终端产品将在 9 月下旬开始大量出货。