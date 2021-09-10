涉嫌泄露公司敏感信息，苹果一名高级工程项目经理被解雇

IT之家 9 月 10 日消息 据 The Verge 报道，苹果公司解雇了高级工程项目经理 Ashley Gjøvik，理由是她违反了公司禁止泄露机密信息的规定。几个月来，Gjøvik 一直在公开发布关于骚扰、监视和工作场所安全的指控。

“当我在 3 月份开始提出工作场所安全问题时，几乎马上就面临报复和恐吓，我开始为发生这样的事情做好准备。”Gjøvik 表示，“我很失望，一家我从小就喜欢的公司竟然这样对待他们的员工。”

Gjøvik 称她还面临着来自经理和团队成员的骚扰和欺凌。最近，她开始对苹果公司关于如何搜索和监视员工工作电话的政策提出隐私方面的问题。

8 月初，在苹果调查其中一些问题时，Gjøvik 被要求行政休假。据说这是她最后的选择。

今天早些时候，苹果员工关系团队的一名成员联系了 Gjøvik，称公司正在调查一个敏感的知识产权问题，并希望在一小时内与她通话。

Gjøvik 表示，她希望所有通信都保持书面形式，并指出她正在将这些通信转发给 NLRB，她最近在那里提出了指控。这位员工关系代表回应说，因为她选择不参加讨论，他们将继续处理已掌握的信息，并“考虑到这些指控的严重性”暂停她访问苹果系统。

IT之家了解到，几小时后，Gjøvik 收到了一封电子邮件，她在苹果的工作将被终止，明日生效。

对此，苹果发言人 Josh Rosenstock 表示:“我们现在、而且一直致力于创造和保持一个积极、包容的工作环境。我们会认真对待所有的问题，一旦有问题出现，我们会进行彻底的调查。出于对相关个人隐私的尊重，我们不会讨论具体的员工事宜。”