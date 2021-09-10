郭明錤：Apple Watch Series 8 新增健康管理（体温测量等），未来 AirPods 将支持健康管理

IT之家 9 月 10 日消息 郭明錤表示，最新调查指出，苹果已解决面板模组品质问题，立讯目前正在增加与复制产线，并预计在 9 月中下旬开始大量出货。报告预计 Apple Watch Series 7 与总 Apple Watch 出货量在 2021 年将分别显著增长至 1400–1600 万块与 4000–4500 万块。

另外，郭明錤也对 Apple Watch Series 8 和未来的 AirPods 进行了简要报告评论。

郭明錤表示，为降低面板模组供应风险，预测立讯精密将成为 2022 年 Apple Watch Series 8 的面板模组供货商，订单比重约与 Jabil 相似。

郭明錤表示，立讯精密将是 Apple 健康管理硬件的最大受益者。预测 Apple Watch Series 8 将会加入新的健康管理功能 (如：体温测量等) 故正向看待 2022 年 Apple Watch 需求。AirPods 方面，预测 2 年内可望提供健康管理功能并透过产品再定位而提升出货量。

媒体分析认为，体温测量功能将方便地把 Apple Watch 变成手腕上的温度计，这对检测发烧可能特别有用，发烧是许多疾病的常见症状。

彭博社 Mark Gurman 和 Debby Wu 之前报道说，Apple Watch 很可能在 2022 年获得体温传感器，《华尔街日报》Rolfe Winkler 称这项功能将有助于生育计划。

IT之家获悉，多年来，苹果公司逐渐扩大了 Apple Watch 上的健康功能，包括心率追踪、心律不齐通知、心电图应用、血氧测量、跌倒检测等。在去年接受《Outside》杂志采访时，苹果 CEO 蒂姆-库克说，在设备可内置的传感器数量方面，Apple Watch 仍处于“早期阶段”。

库克说：“想想你的汽车里有多少传感器。而可以说，你的身体比你的汽车要重要得多。”

2020 年 5 月，DigiTimes 报道称，未来 AirPods 将采用新的系统集成技术，并嵌入人工智能，使 AirPods 能够“监测心率、步数和健康状况”。