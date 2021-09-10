Steam 大规模推出全新下载和存储管理页面：可查看磁盘分配过程和下载速度

IT之家 9 月 10 日消息 据 Neowin 报道，今年早些时候，Valve 开始测试 Steam 客户端的全新的下载和存储管理页面，并稳定发布特定功能改进。现在，这些变化已经脱离 Beta 测试，所有的 Steam 用户都可以获得更新。

IT之家获悉，最大的变化是新的下载页面，它完全取消了旧的设计。现在，用户可以查看磁盘分配过程和下载速度，以及与从服务器下载的压缩文件相比，更新所使用的磁盘空间数量。

现在，下载队列不再是旧的“发送到顶部”按钮，而是支持拖放，以方便重新排序。客户端也会让用户知道正在传输的下载的确切种类，从游戏内容和 DLC 到 Workshop mods 和 Shader Caching 数据。虽然规模不大，但这里还有一个清除所有的按钮，用于清除已完成的下载，如果信息可用，甚至还有一个补丁说明按钮，用于快速访问更新的变化日志。

同时，存储管理窗口也进行了全面的重新设计，使添加新的 Steam 库文件夹和在驱动器之间转移游戏的过程更加清晰。现有的更新还对库、好友列表、远程共同游戏、云、Steam 输入、SteamVR 和 Steam 客户端的其他区域进行了修改和错误修复。

Valve 即将推出更多客户端测试。Steam 大图片模式很可能会在下一次升级中获得，为了配合 Steam Dcek 将推出一个全新的版本。