微博、抖音等 14 家平台将限流禁言清理 6 类账号，不为违法失德人员提供展示平台

IT之家 9 月 11 日消息 今日，中国演出行业协会联合微博、爱奇艺、腾讯视频、优酷、哔哩哔哩、咪咕视频、今日头条、抖音、快手、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、咪咕音乐、小红书 14 家平台共同发布《构建清朗网络文化生态自律公约》。

公约明确，反对“唯流量至上”，注重文艺作品的质量口碑，不以数据、流量作为主要评价标准，拒绝以重复刷量、刷单等方式进行虚假炒作；拒绝为违法失德人员提供展示平台。

公约还明确，加强对文娱领域相关账号、评论、弹幕的管理，对发布含有以下内容的账号予以限流、禁言、清理：1、无任何凭据的明星八卦，夸大事实、造谣、恶意炒作的；2、以挑起事端或曲解原发内容本意等方式，激化矛盾、挑动不同粉丝群体相互攻击或恶意攻击持有不同意见的个人和组织的；3、以任意方式挑动、制造粉丝群体间对立情绪的；4、未经合法授权在网络平台上公布、买卖演艺人员航班、酒店等行程信息或住址、身份证号、电话号码等个人隐私信息的；5、以为明星宣传、拉销量、打榜等名义召集、教唆、煽动明星粉丝进行集资或以外链、加群、二维码等形式诱导用户去第三方平台进行集资的；6、煽动或组织明星粉丝扰乱正常社会秩序的，如滥用政府举报渠道、干扰公共场所秩序、未经批准群体聚集等。

公约指出，加强行业自律协同，在保护用户隐私信息的前提下，对严重违规账号、违规线索等信息进行跨平台共享，实施联合惩戒。演艺人员或其经纪公司、工作室在网络平台上出现违法违规、失德失范言行，平台应及时向演艺人员行业道德自律组织报告，积极推动线上线下联合自律。

IT之家了解到，中国演出行业协会表示，与会平台达成共识，为维护社会清朗的网络空间环境，加强网络文化内容建设，企业应将主管部门的管理要求转化为更具主动性的自我约束，共同发起《构建清朗网络文化生态自律公约》，携手共创风清气正的网络文化生态。