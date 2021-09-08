微博香港公司正式成立

IT之家 9 月 8 日消息 9 月 7 日，微博股份有限公司于香港注册成立，微博 CEO 王高飞任董事。

IT之家获悉，今年 3 月 23 日，美股上市公司新浪宣布完成私有化，正式退出资本市场舞台。新浪董事长曹国伟强调，私有化之后，以新浪移动为主体的原新浪门户业务将与微博业务更紧密地整合，而新浪财经、新浪金融以及新浪体育等垂直业务将更加独立地发展。同时，新浪未来将加大投资力度，加快并购步伐，实现业务多元化发展。