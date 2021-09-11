华为轮值董事长徐直军：6G 将在 2030 年左右投向市场，2017 年已开始投资

IT之家 9 月 11 日消息 9 月 10 日，华为发布公司轮值董事长徐直军签发的公司总裁办电子邮件，内容是徐直军给《6G 无线通信新征程》一书作的序。

徐直军预计，6G 将在 2030 年左右投向市场，华为在持续推动 5G 商用的同时，也在 2017 年开始了对 6G 研究的投资。

徐直军还表示，华为愿意与产业界以及未来可能需要 6G 的行业、企业开展广泛的讨论，共同憧憬 6G、定义 6G。徐直军认为，定义 6G 需要产业界付出比定义以往任何一代多得多的努力，突如其来的新冠疫情也给必需的沟通与合作增添了障碍。从这个意义上讲，十年的时间说长也长，说短的确也很短。产业界能否在 2030 年交出满意的答卷，很大程度上取决于我们定义 6G 的过程是否足够开放，参与定义者是否足够多元化，沟通是否足够充分，定义的 6G 愿景是否有足够吸引力。

今年 6 月，中国信息通讯研究院牵头成立的 IMT-2030 (6G) 推进组发布《6G 总体愿景与潜在关键技术白皮书》指出，面向 2030 年及未来，6G 网络将助力实现真实物理世界与虚拟数字世界的深度融合，构建万物智联、数字孪生的全新世界。

IT之家附全文：

憧憬 6G，共同定义 6G

徐直军为《6G 无线通信新征程》一书作序

我们预计 6G 将在 2030 年左右投向市场，到那时，究竟市场将会迎来什么样的 6G，这是一个整个产业界要用未来十年时间共同回答的问题。我们能否回答好这个问题，让消费者满意，让行业和企业满意，让社会满意，让产业界满意，对整个产业界又是一个新的考验。

从应用角度看，5G 开启了无线通信将以前所未有的深度和广度融入千行百业的序幕。5GAA (5G 汽车联盟)、5G-ACIA（5G 工业互联及自动化联盟）等由移动通信行业与垂直行业联合成立的组织，一方面使 5G 被定义得能够适应这些垂直行业的独特需求；另一方面，随着商用化的进程，也激发出越来越多 5G 不能满足的创新需求，由此催生的 5.5G 将能够持续增强，但无疑又将激发出更多新的、需要 6G 来满足的创新需求。洞见这些创新需求对 6G 至关重要，这意味着要让垂直行业以同样前所未有的深度和广度融入 6G 的定义工作中来。经过数十年的迭代发展，5G 技术在满足和创造消费者需求方面已经达到了相当高的水平，5.5G 将进一步把 5G 核心技术的能力发挥到极致。未来几年，5.5G 定义与部署以及 6G 的研究与定义将同时进行，6G 能否实现超越、超越多少，考验的将是整个产业界的想象力和创造力。

从技术角度看，每一代移动通信技术从来都不是孤立存在的，而是需要借鉴、吸收并与同时代的技术协同发展。走到今天，移动通信无疑是相当成功的，但我们也不要忘记曾经走过的弯路，3G 对传输技术的选择经历了先 ATM 后转向 IP 的周折，4G 时代对于 IT 和 CT 的融合给予了很大的期待，同样的期待一直延续到 5G 时代，但至今尚未达到预期，产业界还在不断探索。6G 面临的技术环境更加复杂，云计算、大数据、人工智能、区块链、边缘计算、异构计算、内生安全等都将带来影响。6G 能否做出科学的选择，借鉴该借鉴的，吸收该吸收的，让 6G 因为这些多样化的技术变得更有价值，而不要只是变得更复杂、更臃肿，需要整个 ICT 产业界本着科学的精神，持续广泛和深入的探讨，考验的将是整个产业界的预见力和决断力。

从产业角度看，6G 从研究阶段开始，就不得不面对复杂的宏观环境。经过四十多年从 1G 到 5G 的发展，移动通信产业已经相对成熟，早已不再是快速增长的行业，深化合作的规模效应比以往任何时候都更加重要，但地缘政治动荡和去全球化的趋势正在给产业合作带来障碍和挑战。更大的创新是移动通信产业突破发展瓶颈的必由之路，而与此同时，整个社会对技术伦理的关注已上升到前所未有的程度，只有在两者间取得平衡，移动通信才能更好地造福人类社会。移动通信早已成为人们日常生活和工作不可或缺的组成部分，产业界今天的选择将影响未来 10～20 年发展道路。应对好这些挑战，让移动通信产业得以持续健康发展，让人们能够持续享受移动通信带来的便利，考验的是整个产业界的使命感与政治智慧。

不难看出，定义 6G 需要产业界付出比定义以往任何一代多得多的努力，突如其来的新冠疫情也给必需的沟通与合作增添了障碍。从这个意义上讲，十年的时间说长也长，说短的确也很短。产业界能否在 2030 年交出满意的答卷，很大程度上取决于我们定义 6G 的过程是否足够开放，参与定义者是否足够多元化，沟通是否足够充分，定义的 6G 愿景是否有足够吸引力，等等。这也正是本书的目的所在，华为在持续推动 5G 商用的同时，也在 2017 年开始了对 6G 研究的投资。本书全面阐述了华为关于 6G 的研究发现，期望我们的分享能够启发更多人，更多企业，更多行业，从更广的维度，更深入地思考 6G。华为也愿意与产业界以及未来可能需要 6G 的行业、企业开展广泛的讨论，共同憧憬 6G，共同定义 6G。