IDC：2021 年 Q2 全球服务器市场收入同比下降 2.5%，华为减少 45.9%

9 月 11 日消息 9 月 10 日，IDC 发布的《全球服务器季度跟踪报告》显示：2021 年第二季度全球服务器市场收入同比下降 2.5% 至 236 亿美元。该季度全球服务器出货量超过 320 万台，同比仅增长 0.1%。批量服务器收入增长 5.6% 至近 200 亿美元；中端服务器收入骤降 30.0% 至 24 亿美元；高端服务器收入骤降 32.7% 至 13 亿美元。

2021 年第二季度全球服务器供应商收入、市场份额和增长率（收入单位：百万美元）：

报告显示，华为 2021 年 Q2 收入 37.85 亿元，去年同期收入 69.98 亿元，同比减少 45.9%（32.13 亿元）。

2021 年第二季度，HPE/新华三在全球服务器市场与戴尔科技公司处于统计意义上的并列第一。这两家公司的收入份额分别为 15.7% 和 15.6%。浪潮/浪潮商用机器，则以 9.4% 的收入份额排名第三。联想排名第四，IBM 名列第五，收入份额分别为 7.0% 和 5.0%。

IDC 报告指出，从地域来看，亚太地区（不包括中国和日本）收入同比增长 8.6%。中国的服务器收入同比增长 3.4%，而日本同比骤降 21.2%。拉美收入同比增长 4.6%，北美收入同比下降 5.7%，欧洲中东非洲（EMEA）收入同比下滑 2.3%。

x86 服务器产生的收入在 2021 年第二季度增长 2.2%，达到 214 亿美元。非 x86 服务器收入同比下降 4.5%，达到约 23 亿美元。

IDC 基础设施平台和技术高级研究分析师 Paul Maguranis 表示：“宽泛地讲，由于市场稍稍转向单插槽服务器配置，第二季度服务器市场表现平淡。虽然直接从原始设计制造商（ODM）购买的服务器同比下降，但超大规模数据中心这个群体在过去出现了一定程度的积压订单恢复交付的现象，导致该细分市场与今年第一季度相比出现了大幅增长。”