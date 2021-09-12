半导体分析机构：阿斯麦 ASML 是英特尔追上台积电的“救世主”

日前，半导体分析机构 SemiWiki 撰文分析了英特尔公司的发展前景，认为光刻机供应商 ASML 对英特尔的未来至关重要。

文章认为，如果英特尔有任何希望从台积电手中夺回“后摩尔定律竞赛”的领先地位，那么它迫切需要 ASML 的帮助。目前，台积电在 EUV 工具数量和经验方面（这是先进技术节点的关键）遥遥领先于英特尔。如果台积电和英特尔以相同的速度购买工具和技术，台积电将保持领先地位。

当年 ASML 在 EUV 技术拓展上苦苦挣扎之时，EUV 的技术确实进展缓慢且前景并不明朗，他们正在寻找一个早期敢于吃第一个螃蟹的客户来冒险尝试，并说服业界 EUV 是真实可行。

当时，三星、台积电和英特尔都没有签署 EUV 协议，并对其持非常怀疑的态度。没有人愿意第一个做出承诺。

台积电之前有一句名言，说他们永远都不会做 EUV 的实验品。

然后苹果改变了这一切，告诉台积电，他们需要 EUV 以获得更好的芯片性能，苹果为此开出了不菲的支票。

ASML 与台积电管理层进入了一个房间并达成协议，台积电几乎在一夜之间从一个 EUV 的不相信者进行了彻底转变。台积电从“永远不会使用 EUV”变成其最大的客户和用户（由苹果提供资金）。剩下的事情我们就都知道了。

由于台积电较早的采用 EUV 技术，这帮助他们在过去几年中领先于英特尔和三星。当然，这也得益于英特尔的生产滞后。

文章分析，当然有可能，台积电在没有 EUV 的情况下也能领先，但 EUV 确实让加速了台积电对英特尔和三星的领先，并造成了今天延长摩尔定律极限的领先优势。

如今，业界出现了另一个类似的拐点，即第二代 EUV 技术 —— 高 NA EUV 光刻设备。与第一轮 EUV 类似，业界也存在犹豫，ASML 需要另一个早期采用者来推动行业发展。事实上，业内大多数半导体企业貌似没有对高 NA EUV 的市场需求。显然，在英特尔全力支持高 NA EUV 技术时，ASML 和英特尔之间进行了一些幕后讨论。

如果 ASML 任命英特尔为高 NA EUV 客户以换取其承诺，并且作为其奖励，英特尔优先于台积电获得工具使用权，那么这可能是让英特尔在“摩尔定律游戏”中领先于台积电的不同之处。

文章指出，这当然会有很多风险，但英特尔不得不承担风险，因为他们别无选择。高 NA 会奏效吗？它会明显优于目前的 EUV 吗？它能及时交货吗？与台积电相比，它的优势是否足够大?

如果这些问题的答案都是肯定的，那么英特尔可能会大获全胜。如果不是，英特尔可能会保持落后地位，永远追不上台积电。

当然，英特尔还需要做很多其他的事情，比如新的晶体管设计等等，但如果他们不能以领先的光刻设备回到摩尔定律你追我赶的赛道上，那么这些都没有什么意义。

也许英特尔应该从“投资者”转型为“被投资方”。

早在 2012 年，ASML 在 EUV 技术上就陷入了困境，需要一些资金帮助来完成技术并展示客户的支持。客户也在强力推动 18 英寸的晶圆工具和高需求的 DUV 工具，所以当时的 ASML 忙得不可开交，就像如今的英特尔一样，它需要金钱的帮助。

英特尔、三星和台积电分别向 ASML 投入了大量资金。英特尔投资并持有 ASML 15% 的股份、台积电 5%、三星 3%。

在 ASML 的股票因 EUV 上涨后，这三家公司都因抛售 ASML 股票而赚了一大笔钱。英特尔赚到了足够多的钱以购买所需的所有 EUV 工具。英特尔从其 ASML 投资中获得的利润重新支撑了其疲弱的表现。

这对 ASML 和英特尔、台积电和三星来说是一笔意义重大的交易。这是一个真正的双赢，有助于 EUV 的行业采用。现在看起来情况发生了巨大的变化，ASML 火了，英特尔则需要帮助。ASML 的市值现在比英特尔高 50%。