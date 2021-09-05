苹果 iPhone、Apple Watch 等将随 SpaceX 上天，参与健康研究

9 月 5 日消息，苹果公司多款移动产品将在 SpaceX 首次纯商业载人飞行任务中发挥重要作用，Apple Watch Series 6、iPhone 12 Pro 和 iPad mini 将参与一系列健康研究，旨在检查太空飞行对人体的影响。

美国太空探索技术公司 SpaceX 宣布，Inspiration4 任务的机组人员将在为期三天的太空飞行中进行一系列有关人类健康和表现的实验。这项任务计划在距离地面 575 公里的轨道上进行，这是自哈勃太空望远镜维修任务以来距离地球最远的载人航天飞行。

SpaceX 目前正在与贝勒医学院空间健康转化研究所 (TRISH) 以及威尔・康奈尔医学院 (Weill Cornell Medicine) 的研究人员合作开展该项目，该项目将从执行 Inspiration4 任务的四名机组人员那里收集环境和生物医学数据，以及生物样本。

TRISH 高级生物医学工程师、贝勒医学院太空医学中心讲师吉米・吴（Jimmy Wu）说：“这是个需要非常依赖苹果设备的项目。这真的很棒，因为这些产品的性能不言而喻。”

Inspiration4 任务指令长、资助此次任务的亿万富翁贾里德・艾萨克曼 (Jared Isaacman) 说：“机组人员渴望利用这次任务，帮助那些将在未来几年或几十年前往太空的人创造更美好的未来。在人类历史上，进入太空的总人数还不到 600 人。让我们感到自豪的是，我们的飞行将有助于影响所有将在我们之后旅行的人，并期待看到这项任务将如何帮助塑造太空探索新纪元的开始。”

根据 SpaceX 公司的说法，在执行任务期间，Apple Watch 将收集机组人员相关的“研究级 ECG 活动、运动、睡眠、心率、血氧饱和度、机舱噪音和光线强度”。

机组人员将使用 iPad mini 上的认知应用 Cognition 进行认知评估，以评估机组人员的行为和认知表现变化。该软件目前主要由 NASA 资助的研究使用。

苹果 iPhone 12 Pro 将与小型 B 超检测仪 Butterfly IQ + 匹配使用，以扫描机组人员的器官。这项评估将有助于确定非医疗专家是否可以使用 Butterfly IQ + 的 AI 指导，在没有地面协助的情况下获得临床级别的图像。该指导是通过附带 App 提供的，目前也在国际空间站接受宇航员的测试。

其他测试包括使用垂直流动免疫分析 (VFI) 设备收集和测试航天飞行过程中的血滴，以检测免疫功能和炎症迹象。此外，还有在飞行前和飞行后立即使用平衡和知觉测试来测量重力变化期间的感觉运动适应性。

SpaceX 计划于 9 月 15 日从美国宇航局肯尼迪航天中心第 39A 发射台，利用猎鹰 9 号火箭执行 Inspiration4 发射任务。