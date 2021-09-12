十铨推出 T-CREATE CLASSIC 雷电 3 移动固态硬盘，速度 2700 MB/s

IT之家 9 月 12 日消息 根据外媒消息，存储厂商十铨（TEAMGROUP）于 9 月 10 推出了两款新产品，其中包含 T-CREATE CLASSIC 雷电 3 移动固态硬盘。这款产品内置一条 PCIe Gen3x4 NVMe 固态硬盘，同时兼容 USB 3.2 Gen2 协议，并向上兼容雷电 4 接口。

在使用 USB 3.2 接口时，这款硬盘的速度可达到 900MB/s 以上；使用雷电 3 及以上接口时，速度可达 2700MB/s。该产品使用了铝制外壳进行散热，包含智能稳定的性能发挥。

IT之家了解到，十铨 T-CREATE CLASSIC 移动固态硬盘最大提供 4TB 容量可选，同时兼容 macOS 以及 Windows。该产品面向专业摄影师、内容创作者等用户，可以满足高速存储的需求。

十铨还同时推出了 T-FORCE CARDEA Z44L PCIe4.0 固态硬盘。这款 SSD 使用了 3D-TLC NAND，支持模拟 SLC 加速。产品具有十铨专利的超薄石墨烯散热贴，效率提升 9%，并不需要大体积的铝制散热片，同时与主板自带的散热器兼容。

这款 SSD 顺序读写速度分别为 3500/3000MB/s，提供 500GB 和 1TB 容量可选。

据IT之家了解，十铨这两款产品将于 2021 年 9 月晚些时候正式发布，产品售价如下：

T-CREATE CLASSIC 雷电 3 移动固态硬盘：

1TB 容量，约合 1610 元人民币

2TB 容量，约合 2898 元人民币

4TB 容量，约合 5796 元人民币

T-FORCE CARDEA Z44L PCIe4.0 SSD