郭明錤：苹果 AirPods 3 发布后，2 代可能会降价，但不会下架

IT之家 9 月 13 日消息 据 Macrumors 报道，天风国际的分析师郭明錤在昨晚表示，苹果将在即将举行的秋季发布会上推出第三代 AirPods。

AirPods 3 将会采用和 AirPods Pro 类似的造型设计，不过缺乏“Pro”功能。

郭明錤预测了两种情况，来说明苹果在推出 AirPods 3 之后如何对待 AirPods 产品线。郭明錤表示，在第一种情况下，AirPods 3 的定价高于当前的 AirPods 2。而第二种情况是，AirPods 3 的定价为 199 美元，和现有的 AirPods 2 相同。

郭明錤表示，无论哪种情况，苹果都会为更喜欢旧款设计的客户保留 AirPods 2。以下为详细定价策略：

AirPods 3 价格高于现有 AirPods 2，AirPods 2 价格保持不变。

AirPods 3 价格与现有 AirPods 2 价格相同，而 AirPods 2 会降价。

在场景一中，市场对 AirPods 3 的发布持中立态度。在场景二中，AirPods 3 的发布将会提高市场对供应链出货的预期。

IT之家了解到，结合此前爆料，AirPods 3 将不仅采用和 AirPods Pro 类似的外形，其充电盒还将标配支持 Qi 协议无线充电。不过，AirPods 3 可能不会具有可更换的硅胶耳塞设计。

除了外观，AirPods 3 预计还将搭载 H1 芯片的升级版本，进一步降低耳机信号传输延迟，提升链接稳定性。

▲ 此前爆料中的 AirPods 3 渲染图