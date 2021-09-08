曝苹果 iPhone 13/Pro 系列不涨价，电池容量增大，Pro Max 拍照最强，Apple Watch Series 7/AirPods 3 续航大提升

IT之家 9 月 8 日消息 苹果今天凌晨宣布秋季发布会时间定于北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点，主题是“加州来电”，有望推出全新 iPhone 13 系列机型以及 Apple Watch Series 7 智能手表，还可能会宣布 iOS 15、watchOS 8 正式版的消息，敬请期待。

爆料人士 Max Weinbach 今天通过 @PineLeaks 帐号分享了一系列关于苹果即将推出的 iPhone 13/Pro 机型、Apple Watch Series 7 和 AirPods 3 的传闻。

最值得注意的 iPhone 13 系列传闻如下：

iPhone 13 系列的价格没有上涨。

与去年型号相比，iPhone 13 系列整体设备重量和厚度将增加。这在 Pro Max 上尤其明显。

iPhone 13 mini 将提供约一小时的额外电池续航。

与 iPhone 12 Pro Max 相比，iPhone 13 Pro Max 的电池容量将增加 18% 至 20%。

iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 都将继续使用与去年相同的电池组件，但提供的电池要大 10%。

由于支持 120Hz 的 ProMotion 显示屏的功耗，iPhone 13 Pro 的电池续航可能比 iPhone 13 差。

启用低功耗模式时，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的 ProMotion 显示屏将节流到 60Hz。

iPhone 13 Pro Max 将继续提供 iPhone 13 Pro 不具备的独家功能。

所有型号的相机传感器将能够多接收至少 15% 的光线，其中超广角相机的传感器增幅最大，光线最多可增加 40%。

“电影式”人像视频模式将使用一种被称为“Warp”的电子图像稳定（EIS）。该模式将试图将拍摄对象保持在画面中央，在更“平滑”的操作模式下使用光学图像稳定，并提供额外的效果。

夜间模式将识别星星何时出现在画面中，并相应调整设置。一个新的算法会分析结构，重新锐化，并调整阴影。夜间模式的色彩学也将得到“明显”的改善。

据 Weinbach 表示，苹果 AirPods 3 将采用一个充电盒，与第二代 AirPods 相比，电池容量大 20%，但将提供无线充电作为标准。每个独立的 AirPod 内的电池也将与以前的型号大小相同。据说音质与 AirPods 2 基本相同，但在低音和低档方面略有改进。

Weinbach 补充说，Apple Watch Series 7 将看到 Apple Watch 在电池续航方面迄今最大的改进。

Weinbach 此前还爆料 iPhone 13/Pro 将支持天体摄影功能、AoD 显示屏、更强的 MagSafe 磁铁、哑光黑青铜色选项、防指纹涂层和反向无线充电等等。

IT之家获悉，供应链透露，新 iPhone 13/Pro 系列采用 A15 处理器，由台积电独家代工，今年 8 月到 12 月台积电大约会生产超过 1 亿颗 A15 处理器，换言之，苹果初期新 iPhone 13 系列备货量会超过 1 亿台，比先前乐观预估的 9500 万支还多出超 5%。

苹果 iPhone 13 系列将搭载更小的刘海凹槽、升级的 A15 芯片、120Hz ProMotion 显示屏和相机的改进、更大的电池容量等功能。

预计苹果 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 将受益于 LTPO 显示屏，它不仅将通过 ProMotion 120Hz 刷新率为用户提供更好的观看体验，还可能支持 AOD 息屏显示功能。

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