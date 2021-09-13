特斯拉车主详述 Model Y 质量控制问题，但表示仍是其粉丝

北京时间 9 月 13 日早间消息，据报道，一位特斯拉司机在推特上透露了他的新 Model Y 车辆的一系列质量控制问题。

关注科技新闻和评论的媒体公司 Snazzy Labs 的所有人兼主持人奎因・纳尔森 (Quinn Nelson) 强调了他的新特斯拉的几个问题，包括面板和保险杠不对齐导致驾驶舱漏水进来。他还详细说明了汽车空调和门把手的问题，以及汽车刷漆较差，导致汽车有些部分缝隙不吻合。

纳尔森对媒体表示，尽管他发现这款车存在诸多问题，但最终它的状态还是比 2018 年收到的 Model 3 要好。

“他们的主要问题是缺乏连贯性，”纳尔森说。“我本可以拒绝收货，因为车辆没有达到我自己的质量标准，但一辆新车可能需要几周甚至几个月的时间，我只能再赌一把。下一辆车的情况可能会更糟。”

对于特斯拉车主来说，新车在交付后被送回当地服务中心进行小维修并不罕见。纳尔森在推特上说，他已经要求在汽车里程表达到 100 英里之前解决汽车的几个问题。

一直以来，特斯拉在质量控制方面都存在问题，尤其是在推出新车型时。2018 年，工程顾问桑迪・芒罗 (Sandy Munro) 表示，特斯拉的 Model 3 存在严重的生产缺陷。

“我无法想象他们是怎么发布这款车的，”芒罗当时说。

特斯拉首席执行官埃隆・马斯克回应时承认，这家电动汽车制造商在质量控制方面存在问题。在接受芒罗采访时，马斯克警告说，在新车型的过渡时期购买一辆特斯拉可能不是一个好主意。

去年秋天，著名汽车杂志《汽车趋势》(MotorTrend) 报道称，特斯拉的 Y 型车存在严重的生产问题，包括面板对齐和油漆问题。

尽管存在质量控制问题，但许多特斯拉车主仍是该品牌的狂热支持者

纳尔森在接受采访时表示：“据我所知，目前还没有任何一款电动传动系统能与特斯拉匹敌。”他还将大众和福特等公司在电动汽车方面的努力称为“笨拙”。

“一旦你买了一辆特斯拉，真的很难再回去了，”他说。

纳尔森承认他不喜欢马斯克的滑稽行为，但他指出了与其他汽车制造商相比特斯拉具备的几个优势。

特斯拉不仅在交付能力方面处于领先地位，而且还在不断创新。在美国，Rivian 等其他大多数汽车制造商，甚至包括福特，在规格和发布日期方面都落后于特斯拉。

“拥有特斯拉汽车令人兴奋。他们在不断变化。我 2021 年卖掉的 Model 3 比我 2018 年买它的时候状态更好，”纳尔森说，并指出特斯拉倾向于不断推出新的软件更新。

这家电动汽车制造商在其超级充电桩（SuperCharger）网络方面也拥有巨大的竞争优势。里程焦虑是电动汽车普遍存在的主要问题。虽然美国总统的基础设施法案为电动汽车充电拨出了数十亿美元，但特斯拉的网络更快也更容易获得。

交通和汽车制造研究人员 I. Wagner 的一份报告称，截至今年 2 月，美国只有不到 10 万个电动汽车充电站。特斯拉公司网站的数据显示，截至目前，仅特斯拉的超级充电站就占到了 2.5 万多个。虽然非特斯拉电动汽车可以通过一个特殊的适配器使用普通的特斯拉充电站，但超级充电站还不能与其他电动汽车兼容。不过，马斯克在推特上表示，他计划让所有电动汽车司机都能使用特斯拉的整个充电网络。

尽管特斯拉已经超越了竞争对手，但很难说在其奢华价格基础上这家汽车制造商多久才能摆脱质量控制问题的困扰，尤其是在其他大型汽车公司都在努力以最新的质量控制流程交付类似规格车辆的情况下。

“特斯拉已经没有很多借口了，”尼尔森说。“他们生产汽车已经 10 年了，其中一些车的质量比两年前还低。”