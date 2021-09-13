高管再遇大变动，苹果造车立项七年仍举棋不定

北京时间 9 月 13 日上午消息，据报道，苹果汽车“泰坦项目”的领导人即将离职转投福特，苹果表示，将对汽车项目进行重组，但不会裁撤人员。

本周伊始，即传来爆炸性消息，苹果汽车项目的领导人，前特斯拉公司高管，道格・菲尔德（Doug Field），即将转投福特汽车公司任职。

菲尔德本人对此解释说，他加入福特公司是希望能够获得一个“有所作为”的机会。菲尔德是苹果的机密汽车计划 ——“泰坦项目”—— 的冗长的退出者名单中的最新一员。

他是该项目七年来第四位离职的领导人。此外，在过去数月，苹果汽车项目组还有另外三位高管离职。媒体普遍猜测，苹果可能会终止该汽车项目。受此影响，苹果汽车项目组人心浮动。

在苹果为此召开的半小时情况简报会上，苹果高管表示，将会对汽车项目进行重组，但不会裁撤人员。上周四，有媒体报道，负责苹果智能手表和健康项目的凯文・林奇（Kevin Lynch），将接手“泰坦项目”。

总之，要想见到苹果生产的汽车，恐怕还得再等等。

特斯拉创始董事劳里・约勒（Laurie Yoler）表示，尽管苹果的汽车计划陷入动荡，但现在就看衰苹果的造车前景还为时过早。她还表示，最近也有许多自动驾驶领域的专家去了苹果，这些人都是来自 Waymo、Zoox 和 Airbus 等公司。

秘密造车计划

苹果从未对外承认“泰坦计划”的存在，虽然它必须向加州提交其汽车试驾测试报告。

苹果的原型车是白色的雷克萨斯车型，车顶上安装了一系列传感器。这些原型车在测试过程中甚至还被摄影师拍下了照片。

苹果试驾车去年的 1 万 9 千英里自动驾驶里程数，甚至不到谷歌 Waymo 汽车项目的 63 万英里自动驾驶里程数的零头。即使是和苹果的纵向数据相比，这一数据也只有苹果 2018 年自动驾驶里程数的四分之一。此外，Waymo 的驾驶员干预下平均行驶里程数达到了 30000 英里，而苹果的这一数据仅为 145 英里。

2015 年，苹果首席执行官蒂姆・库克首次向外界暗示了造车的想法，他希望人们能够“在车上体验 iPhone”，“让人们的车外车内生活无缝衔接。”当时，智能手机市场似乎已经达到饱和，相关营收正在下降，苹果需要开发一种新产品。

苹果并不是唯一一家高估自动驾驶前景的公司。谷歌的拉里・佩奇曾认为，Robotaxis 可能会发展得“比谷歌还要庞大”。2016 年，马斯克宣称，自动驾驶技术已经“基本解决”，“完全的自动驾驶将在不到两年内实现”。

造车优势尚不明朗

目前，汽车的完全自动驾驶还远未实现。在这项技术上的花费已达数十亿美元，但离收回投资还有很远的距离。在过去一年，Uber 和 Lyft 都已经将相关项目从其业务中剥离。

2010 年，当科技公司启动自动驾驶汽车项目时，人们充满了乐观情绪。当时，有专家表示，自动驾驶技术将像诺基亚和黑莓那样推动汽车行业的发展。但这么多年下来，人们发现，这一论断与事实相差甚远。

如今，自动驾驶看起来仍遥不可及，而苹果在这方面的优势却愈发难以辨别。

专家表示，“苹果在技术上并不占据优势”，“在一个目前还难以盈利的市场上没有优势并不是一个好事情。”

苹果拥有良好的供应链、令人向往的品牌，并具备优秀的将硬件、软件和服务三者结合起来的能力。但尽管如此，它无法在电池性能方面超过特斯拉，同时在内饰设计或大规模制造方面，这家公司也无法击败梅赛德斯和宝马。

苹果最近申请的专利似乎也在暗示，它的团队现在正专注于改善驾驶体验，而不是汽车本身。在上个月，苹果获得了能够显示文字、速度和灯光警告的外部照明技术专利，以及涉及安全气囊、车内照明、视觉传感器等方面的专利。

“苹果不可能制造汽车”

有专家表示，所有迹象都表明，苹果正在降低其在汽车领域的雄心壮志，这家公司在将来不太可能参与汽车制造。但是，该名专家也认为，苹果在汽车领域仍拥有很好的机会，他们可以将增强虚拟现实技术应用到汽车上，在这方面，潜力无限。