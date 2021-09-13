谷歌 Google Play 商店将优化 App 评价系统：可查看设备专属评分

IT之家 9 月 13 日消息 谷歌宣布，Google Play 商店将启动一个长期的改进计划，打造更具个性化的评分机制，让其能够反映每位用户的期望值以及更容易为开发者导航和使用：

自 2021 年 11 月起，手机用户可以查看注册地所在国家/地区的专属评分；

2022 年初，使用如平板设备、Chromebook 和穿戴式设备等其他设备的用户可以查看其设备的专属评分。

谷歌官方表示，评分可以帮助用户决定下载哪款应用，同时还会影响 Play 商店上的精选内容和排序。但由于应用体验会因用户地区和设备类型而不同，故综合评分有时并不能准确反映真实情况。因此从 2021 年 11 月起，官方将根据个人用户的注册地区提供评分，并在晚些时候进一步根据不同设备类型提供评分。

明年年初，谷歌将进一步更新评分功能，以将用户浏览 Play 商店时使用的设备细分为平板设备、可折叠设备、Chrome OS、Wear 或 Auto。这有利于用户更好地选择他们所使用的设备。

IT之家获悉，Google Play 管理中心也将得到优化：

设备类型数据分析：在评分页面中添加了全新的设备类型维度，并且在评价中添加了设备类型过滤器，这样开发者就可以轻松查看平板设备用户对应用的评分，或 Chrome OS 中用户的评价内容。

▲ Play 管理中心评分概览和分类页面新增的设备类型评分数据分析

更加灵活的日期和时段筛选：开发者可以单独选择想要绘制的时间段 (从最近 28 天到完整的应用生命周期)，以及随意整合评分数据 (每日、每周或每 28 天)，获取更长时间段内更为精细的数据。

▲ 单独选择任意时间范围和时间段，查看您想了解的评分数据

轻松下载数据：支持以 CSV 格式下载应用的平均数据和评分分布。结合全新的数据过滤选项，开发者可以轻松查询和下载更多数据，并进行离线分析。