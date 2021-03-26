Google Play 商店：安卓 App 低于 1 美元定价模式现已支持更多市场

IT之家3月26日消息 谷歌官方宣布，Google Play 致力于为 Android 开发者提供最广阔的应用和游戏市场，并支持在超过 165 个市场中发布免费和付费应用。谷歌表示，我们之前针对诸如印度和巴西等 20 个市场，降低了开发者可以为其商品设置的最低价格。现在，很高兴地宣布针对拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区以及亚太地区 20 多个市场，降低最低商品价格限制。

20 多个市场中的最低商品价格限制

IT之家获悉，新的价格下限生效后，你现在可以将其中大多数市场中商品的价格设置为等价于 10-30 美分的金额。这些超低价位 (或称 "不到 1 美元" 的价格) 让你可以通过调整定价来更好地体现当地购买力和需求，从而吸引新的潜在付费用户。你还可以更加灵活地制定全球定价策略，使更多的用户有机会购买并体验你的应用和游戏。

在以下新市场中，付费应用、应用内商品和订阅的最低价格都有所降低，包括 : 孟加拉国、保加利亚、玻利维亚、哥斯达黎加、捷克共和国、丹麦、克罗地亚、匈牙利、约旦、哈萨克斯坦、黎巴嫩、斯里兰卡、缅甸、巴基斯坦、巴拉圭、罗马尼亚、塞尔维亚、泰国、坦桑尼亚和越南。

其他支持低于 1 美元定价模式的市场还有 : 巴西、智利、哥伦比亚、埃及、印度、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、尼日利亚、秘鲁、菲律宾、波兰、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其和乌克兰。