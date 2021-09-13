广东：尖峰电价政策自 2021 年 10 月 1 日起执行

IT之家 9 月 13 日消息 据中国广州发布公众号，近日，广东省发展和改革委员会发布《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》，完善现行峰谷分时电价政策，尖峰电价政策自 2021 年 10 月 1 日起执行。

完善现行峰谷分时电价政策

广东省峰谷分时电价政策实施范围维持不变，即包括大工业用户、普通工业专用变压器用户。居民用户可自主选择是否执行峰谷分时电价政策。下一步视情况将峰谷分时电价政策扩大到其他工商业用户。

全省统一划分峰谷分时电价时段，高峰时段为 10-12 点、14-19 点；低谷时段为 0-8 点；其余时段为平段。

实施尖峰电价政策（自 2021 年 10 月 1 日起执行）

【实施范围】

尖峰电价实施范围与上述峰谷分时电价政策一致，不包括居民用户。

【执行时间】

尖峰电价执行时间为 7 月、8 月和 9 月三个整月，以及其他月份中日最高气温达到 35℃及以上的高温天。日最高气温以中央电视台一套每晚 19 点新闻联播节目天气预报中发布的广州次日最高温度为准，次日予以实施。

【执行时段】

尖峰电价每天的执行时段为 11-12 时、15-17 时共三个小时。

【尖峰电价水平】

尖峰电价在上述峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮 25%。

IT之家了解到，通知还指出，此次完善峰谷分时电价政策，按照维持销售电价总水平基本稳定的原则设计，对社会总体用电成本影响较小。