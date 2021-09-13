三星 Exynos 2200 处理器首个跑分出炉：采用和骁龙 898 同样的 X2 超大核

IT之家 9 月 13 日消息 今日，三星自研的 Exynos 2200 处理器在 geekbench 上的首个跑分出炉，geekbench 列表显示，参与测试的机型是三星 SM-S906B，也就是三星 Galaxy S22+ 手机。

数据显示，搭载 Exynos 2200 处理器的三星 Galaxy S22 + 的单核得分为 1073，多核得分为 3389。

三星 Exynos 2200 处理器共有 8 个核心，包括一个 2.59Ghz 超大核，3 个 2.5GHz 大核，以及 4 个 1.73GHz 小核。

博主 @数码闲聊站 表示，三星 Exynos 2200 处理器采用的是和高通骁龙 898 一样的最新的 X2 超大核，其 GPU 识别为 AMD。

IT之家了解到，在上个月，三星 Exynos 2200 处理器的 AMD GPU 使用 GFXBench 跑分数据显示，其 1080P 曼哈顿 3.1 平均帧率 170.7 fps，而目前不论是高通骁龙 888 系列还是苹果 A14 芯片，这一测试项目的平均帧率均为 120fps 左右。

三星 Exynos 2200 处理器的显卡跑分结果远高于苹果 A14 芯片，但是还是不能和苹果 M1 芯片相提并论，苹果 M1 芯片的上述数据为目前智能手机 SoC 的两倍以上。

根据此前爆料信息，三星 Exynos 2200 处理器有望在今年晚些时候推出。