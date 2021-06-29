配备 AMD GPU 的三星 Exynos 处理器跑分首曝光：图形性能击败 iPhone 12

IT之家 6 月 29 日消息 在移动处理器性能方面，苹果已经统治了很多年，几乎没有受到任何挑战，但这可能要有所变化了。

AMD 一直在与三星合作，将他们的 Radeon GPU 引入三星 Exynos 处理器。现在两者合作的处理器的第一个跑分已经出炉，结果非常惊艳。

爆料者 Ice Universe 放出了新款三星 Exynos 处理器的 3dMark Wild Life 部分的基准测试成绩，截图显示，带有 AMD Radeon GPU 和 Cortex-A77 CPU 的 Exynos 芯片组得分 8134 分，平均帧率为 50fps，作为对比，搭载 A14 处理器的 iPhone 12 的得分为 7442 分，平均帧率为 40fps。

值得注意的是，最终的芯片组（Exynos 2200）转向 ARM 最新的 Cortex-X2 和 Cortex-A710 CPU 内核后，比上述测试使用的的 Cortex-A77 内核更快，性能应该会更好。

IT之家了解到，苹果的 M1 处理器的 GPU 仍然更快，在 3DMark 的 Wild Life 测试中得到了典型的 17000 分，当然，这也是在散热更好的情况下获得的分数。

当然，苹果即将发布的 iPhone 13 将搭载更新的 A 系列处理器，其性能自然也将不容小觑。

AMD GPU 的能效如何还有待观察，只有在明年初 Galaxy S22 系列推出时才能了解其实际性能。