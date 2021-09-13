基于 Chromium Edge ，微软发布 WebView2 四项更新：Windows App SDK、WinUI2（UWP）、Win11 内置 WebView2 Runtime ...

IT之家 9 月 13 日消息 WebView2 是微软的嵌入式 Web 控件，建立在基于 Chromium 的 Microsoft Edge 之上。这使得开发人员能够在现有和新的应用程序中获得最新的网页技术。微软近期宣布了关于 WebView2 的四项新的更新。

Windows App SDK - WebView2 公开预览版：WebView2 现在可以在 Windows App SDK 中使用。请访问 Windows App SDK 网站，了解更多关于如何开始构建 Windows 应用程序。

WinUI2（UWP）上的 WebView2 公开预览版：根据开发人员的反馈，Edge 团队与 WinUI 团队合作，将 WebView2 控件回传到 WinUI2。这将是在桌面上运行的 UWP 应用程序采用 WebView2 的未来之路。微软将收集反馈，并计划在 2022 年上半年推出该版本的控件。WebView2 Runtime 的日益普及将使 WebView2 应用在首选的 Evergreen 发布模式下的部署变得更加容易。

部署 WebView2 Runtime： WebView2 Runtime 将在 Windows 11 设备中内置。像 Office 这样的应用程序已经开始在其应用程序中部署 WebView2 Runtime。WebView2 Runtime 已经被安装在超过 2 亿台 Windows 设备上。