微软新款 Surface Pro X 设备通过认证：有望搭载 Win11 ARM 系统

IT之家 9 月 13 日消息 据 Aggiornamenti Lumia 报道，另一款微软 Surface Pro X 机型已经在 9 月初获得认证，设备型号为 1876。

此前的 Surface Pro X SQ1 和 Surface Pro X SQ2 的型号也是 1876 ，因此新款 Surface Pro X 可能只是带来简单的处理器更迭，其他地方没有大的变化。

官网介绍 Surface Pro X：这款微软现今更为纤薄的 Surface Pro 采用 Microsoft SQ 1 和新一代 Microsoft SQ 2 芯片、超快 LTE 连接，配备两个 USB-C 端口和近乎全屏的 13 英寸惊艳触控屏，并有新颜色可选。可免费升级至 Windows 11，计划于 2021 年底开始并持续到 2022 年。

微软此前预告 2021 秋季发布会将在北京时间 9 月 22 日举行。微软称，在本次发布会中，我们将与大家分享有关硬件设备及 Windows 11 的相关讯息。根据爆料传闻，我们可以期待看到 Surface Duo 2 和新的 Surface Pro 8 、Surface Go 3 等笔记本电脑问世，另外还可能包括新款 Surface Pro X，搭载 ARM 芯片，并且有望升级搭载 Windows 11 ARM 系统。