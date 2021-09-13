谷歌 Instagram 帖子中 Pixel 6 小组件暗示上市日期：10 月 19 日

IT之家 9 月 13 日消息 据 MSPoweruser 报道，近期，谷歌在其正式发布活动之前发布了即将推出的 Pixel 6 智能手机宣传视频。虽然该公司希望每个人都能充分了解其即将推出的智能手机，但它并不想这么早泄露确切的发布日期。

幸运的是，谷歌官方最新的 Instagram 帖子可能包含了足够的信息来透露 Pixel 6 的发布日期。照片中 Pixel 6 的时钟小组件上的日期写着“星期二 19 日”。而如果你往下看日历，你会发现星期二正好是 10 月 19 日。所以很有可能，谷歌 Pixel 6 将在 10 月 19 日正式上市。

此前，谷歌已经确认 Pixel 6 将在 2021 年秋季上市。因此，如果谷歌不推迟发布活动，用户将在 10 月份拿到这款手机。

IT之家获悉，根据爆料，谷歌 Pixel 6 Pro 机身尺寸大约为 163.9 x 75.8 x 8.9 mm（如果考虑到摄像头的凸起，厚度为 11.5 mm）。这款智能手机采用了 6.67 英寸弧形 AMOLED 显示屏，在其顶部中间有打孔。目前还不知道该显示屏是否会支持高刷新率。这将是第一款由搭载谷歌自研 Tensor 芯片、提供 8GB 内存支持的智能手机。

谈到摄像头，谷歌 Pixel 6 Pro 采用了三摄像头设置，一个主广角摄像头，一个潜望式长焦摄像头，以及一个未知的摄像头，它们都配有 LED 闪光灯。相机模块还包括几个传感器，目前我们还没有这方面的具体信息。其他功能包括双立体声扬声器、无线充电。

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