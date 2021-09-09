谷歌发布首个 Pixel 6 手机宣传视频：为了你的一切

IT之家 9 月 9 日消息 据 9to5 Google 报道，上个月，谷歌正式宣布了旗舰新品 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 手机。谷歌还公布新款智能手机的外观，证实了之前泄露的渲染图。现在，我们离 Pixel 6 系列的正式发布日期只有几步之遥，谷歌发布了其第一个 Pixel 6 宣传广告视频，展示了人们手中的智能手机。

下面是视频。

该广告从各个角度展示了谷歌 Pixel 6 智能手机，让我们详细了解该智能手机不同颜色下的外观。广告中真正吸引人的是标语，“为了你的一切”。预告片一开始就问道：“如果智能手机不仅仅是智能呢？”它还伴随着另一个问题，“如果你的手机如果能认出你是谁，会怎么样。”然后，预告接着显示人们手持 Pixel 6 智能手机。广告的结尾部分显示了新的 Tensor 芯片的一个小片段，并表示 Pixel 6 系列“将于 2021 年秋季上市”。

IT之家获悉，根据爆料，谷歌 Pixel 6 Pro 机身尺寸大约为 163.9 x 75.8 x 8.9 毫 mm（如果考虑到摄像头的凸起，厚度为 11.5 毫 mm）。这款智能手机采用了 6.67 英寸弧形 AMOLED 显示屏，在其顶部中间有打孔。目前还不知道该显示屏是否会支持高刷新率。

谈到摄像头，谷歌 Pixel 6 Pro 采用了三摄像头设置，一个主广角摄像头，一个潜望式长焦摄像头，以及一个未知的摄像头，它们都配有 LED 闪光灯。相机模块还包括几个传感器，目前我们还没有这方面的具体信息。其他功能包括双立体声扬声器、无线充电。

有传言称，谷歌将为其 Pixel 6 设备使用自研处理器，名为 Whitechapel。如果属实，这将是谷歌首次在 Pixel 智能手机中使用自己的芯片组。