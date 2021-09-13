realme GT Neo2 预热：专属于年轻人的产品，超级潮的主打色

IT之家 9 月 13 日消息 realme 近日官宣了真我 GT Neo2 手机，号称全面配置升级，全面质感体验升级。官方宣布，将于 9 月 22 日 14:00 举行发布会。

今日 realme 方面继续为该机预热，并表示 realme design studio 致力于“让全球年轻人以合理的价格购买到兼具越级性能和潮流设计的智能产品”，会持续带来专属于年轻人的潮流文化产品，例如这款即将发布的 GT NEO2 就拥有超级潮的主打配色。

realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起表示：“真我 GT Neo2 为硬核玩家打造，挑战续航天花板、散热天花板、操控天花板，质感体验全面越级。”

从官方的预热来看，该机定位偏向于游戏手机，此前的爆料信息显示，该机搭载了高通骁龙 870 芯片，采用 6.62 英寸 FHD+120Hz 刷新率的 AMOLED 显示屏，前置 16MP 镜头，后置 64MP 主摄、8MP 超广角和 2MP 微距摄像头。

此外，该机预计将提供 8GB RAM 和 128GB 存储空间，运行基于 Android 11 的最新版 Realme UI 2.0 系统，配备 5000mAh 电池。

从跑分结果上看，该手机 Geekbench 4 单核分数 4678 分，多核 12690 分，与骁龙 870 相符。手机的电源键位于右侧，音量按键位于左侧，不具备耳机孔。IT之家获悉，有爆料者表示该手机已经内测了《王者荣耀》120fps 游戏，帧率很稳。此外，产品还将由运行基于 Android 11 的最新版 Realme UI 2.0 系统。