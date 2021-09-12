诺基亚移动首席设计师谈手机背后的灵感：安全、耐用、美观且精致

IT之家 9 月 12 日消息 诺基亚移动现在官方诺基亚社区论坛上发布了对其首席设计师 Miika Mahonen 的访谈记录。

IT之家了解到，Miika Mahonen 是最新款诺基亚 XR20 和其他诺基亚智能手机（如诺基亚 7.2、诺基亚 6.2、诺基亚 800 Tough、诺基亚 G10 和诺基亚 G20）背后的首席设计师，操刀一系列诺基亚新品。

Miika Mahonen 谈到了 HMD Global 在设计智能手机时遵循的设计原则。他表示，主要是为生活打造耐用且美观的诺基亚智能手机。

在 HMD Global，我们的主旨是为日常生活创造这些耐用和美丽的物什，XR20 就是一个很好的例子，可以提供足够的移动生产力帮你处理任何事情，并且安全、耐用、美观且精致，还能提供一些个性化的东西，用户可以自豪地拿出手。 就个人而言，XR20 正是我所一直探寻的。我可以在一个极度寒冷的地方，例如滑雪的时候向我的同事发送新的想法，或者在倾盆大雨中徒步前行，同时还能回复几封电子邮件。我可以在任何情况下都拥有很好的用户体验，而且还不用担心手机损坏。

Miika 长期以来一直是诺基亚手机的忠实用户，在诺基亚 Android 智能手机问世之前，他就一直在使用 Lumia 1020。