高德地图推出“趣游”，上线 500 余条自驾游路线，全程可导航

IT之家 9 月 13 日消息 为应对十一出游高峰，高德地图近日为自驾游场景量身定制了数字化路线表达工具 ——“趣游”，包含了 500 多条精品自驾路线。即日起，用户通过高德趣游，可以定制、查看和分享喜欢的路线，还可以一键导航跟走。

趣游通过高德专业地图服务，可便捷地将途经地点一一准确标注，快速生成驾车路线，还可以基于位置发布文字和美景照片。制作完成后，趣游路线可以通过社交平台或者高德群组轻松分享给好友。其他人若感兴趣，一键即可追随该路线发起全程导航，精准到达目的地。

IT之家获悉，在路线内容方面，高德地图已首批上线了 20 余条精品自驾路线，包括穿越秦岭、横断山区、呼伦贝尔、独库公路、河西走廊、环天山、新国道 219、青海线等，未来还将上线更多精品路线。

官方介绍，上述每一条路线，都经过了中国国家地理历年素材的严苛筛选，野外考察团队实地走访，并将自然、人文、历史、考古等专业注解内容贯穿始终。尤其值得一提的是，路线还提供了大量精美的风景大片。

现在，自驾游爱好者在高德地图工具栏中打开“趣游”，进入“趣游广场”，就可以查看、收藏、分享这些经典路线。

除了专业路线，针对普通自驾用户，高德地图等制作了 500 余条城市游记、周边游记以及十一当季合适的自驾游路线，覆盖全国众多地区。