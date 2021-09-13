月销破万，“蔚小理”下一站争夺赛正激烈进行

新造车三强为了月销过万正在激烈的角逐！

月销破万意味着企业能够打造出爆款产品，在整个新能源汽车市场已经可以占据一定的位置。对于成立多年的新造车公司来说，也都急需这样的一份荣誉来证明自己。

事实上，从首次交付开始，新造车三强的目标就不仅仅满足于每月数千台的成绩，各自的短期目标都是年销超 10 万，也就是说基本上需要单月销量超一万。

而目前，这些企业也已经展现出了一定的潜力。官方数据显示，理想汽车 8 月份交付了 9433 辆新车，从 6 月份开始，连续三个销量增长；而小鹏汽车也交付了 7214 辆车，连续四个月销量创新高；蔚来汽车 8 月份售出了 5880 辆，同比也增长了 48.3%，而 6 月份也曾达到月销超 8000 辆。

结合实际情况来看，新造车三强突破月销一万只差了一层“窗户纸”，但如何捅破这层“窗户纸”则需要车企各出计谋。

从去年开始，蔚来和小鹏就开始推出新车，希望通过新车来占领市场，而理想也在今年完成了产品升级，也拿出了新产品。另一方面，三家企业在线下店铺的建设方面都丝毫没有懈怠，其线下门店已经基本覆盖了国内大多数的城市，甚至已经开始往三四线城市进行布局了。

而蔚来和小鹏也在加速基础设施的建设，蔚来目前正在疯狂建设超充站和换电站，而小鹏也在加紧建设超充站。至于走增程路线的理想则表示正在研发超充网络，也将会展开充电桩的建设。

不难发现，蔚来、小鹏、理想都开始为月销一万进行冲刺了。

那么现在这三家的进展究竟如何了呢？谁又能率先冲破一万辆的大关呢？月销一万对于这些企业来说意味着什么？

新造车三强销量均增长 月销破万近在眼前

在刚刚过去的 8 月份，中国汽车市场的总销量还延续了以往的惯例 —— 夏季销量下滑明显。乘联会数据显示，整个 8 月份国内共计售出了 145.1 万辆，同比下降了 14.8%，环比也下滑了 3.4%。

但在这一片颓势当中，新能源汽车却保持了 168% 的同比增长率，环比也有 12.3% 的增长情况。中汽协数据显示，8 月份，国内新能源汽车渗透率达 17.8%，新能源乘用车渗透率更是接近 20%。这意味着全国每 5 个购车者中就有一个人选择了新能源乘用车。

这也显示了国内民众对于新能源汽车的接受度，这点从新造车三强的销量情况也能清晰的看到。

理想官网显示，今年 8 月份，理想共交付了 9433 辆，同比增长 248%，环比增长 9.8%，已经实现了从 6 到 8 月连续三个月正增长。今年前 8 个月，理想已经完成了 4.82 万辆的总销量。

▲ 理想汽车销量情况

小鹏的在 8 月份也完成了 7214 辆的销量成绩，这已经是小鹏第二个月销量超过 7000 辆，其中小鹏 P7 上个月的销量达到了 6165 台，连续四个月实现了销量的增长。今年前八个月，小鹏也已经累计交付了 4.6 万辆。

▲ 小鹏汽车销量情况

与理想和小鹏相比，蔚来 8 月份的销量虽然并没有明显的增长，但是也有其客观原因的存在。

蔚来 8 月份交付了 5880 辆汽车，同比仍然增长了 48.3%，但环比上个月的 7931 辆有了不小的下滑，环比下滑了 25.9%。

▲ 蔚来汽车销量情况

对于销量下滑的原因，蔚来也做了说明：8 月马来西亚、国内南京等地的疫情影响导致蔚来个别零部件供应受限，特别是 ES6 和 EC6 生产端严重受限，影响了 8 月的交付量。而从订单数上来看，蔚来 8 月份的订单数量还在持续增长，单月新增订单量创历史新高。

今年前 8 个月蔚来完成了约 5.58 万辆的交付成绩，在新造车三强中仍然居于第一位。

从 8 月份的交付数据来看，蔚小理三家的销量和订单量的表现都不错，抛开疫情的影响不谈，这三家车企的销量都开始出现了正向的增长。

如果把这三家的竞争当作一场马拉松来看，目前蔚小理都已经成功从起跑线出发了，现在都需要完成第一个小目标，从现阶段的情况来看，实现月销一万无疑就是这个小目标。

争夺赛早已开启 去年遭遇特斯拉阻击



严格来说，国内新造车之间的销量竞争从 2019 年才正式开始。2019 年是蔚来和小鹏第一个完整的交付年，但 2019 年对于这两家公司来说，无疑是非常惨痛的一年。

2019 年 6 月份，政策补贴开始退坡，之后国内新能源汽车市场遭遇了六连跌，多个新能源车企在下半年都遭遇了增长瓶颈，而彼时尚未实现“现金自由”的新造车公司更为艰难，蔚来甚至处在了悬崖的边缘。

不过，从销量上来看，蔚来 2019 年共售出了 20565 辆电动汽车，小鹏则售出了 16608 辆电动汽车，作为一个新造车公司，这两家企业都在第一个交付年实现了销量破万的成绩。

去年，虽然疫情对汽车产业造成了影响，但是整体上来看，新能源汽车市场取得了不错的增长。这一年，除了蔚来和小鹏继续竞争之外，理想也带着理想 ONE 参与了战局。

▲ 2020 款理想 ONE

但这一年也注定是不平凡的一年，特斯拉上海工厂在 2019 年一年内完成了从奠基到交付的壮举，也就是说，2020 年，新造车公司除了要和国内传统车企竞争之外，还要应对来自全球电动汽车龙头老大特斯拉的挑战。

2020 年年初，国内汽车产业都受到了疫情的影响，但由于前期挤压的订单，特斯拉在疫情期间也保持了不错的销量数据，理想在去年也开始首次交付，在交付初期也完成了不少的早期订单。

就在疫情稍微有所好转时，特斯拉就放出了杀手锏 —— 降价，去年 5 月 1 日，特斯拉官网显示，国产 Model 3 标准续航版本的指导价从 32.38 万元降到了 29.18 万元，再加上 2 万的补贴后，用户实际的到手价从 30.36 万元降到了 27.155 万元。

▲ 特斯拉国产标准版版降价至 29.18 万元，补贴后售价为 27.15 万元

而这一举动也给特斯拉带了巨大的增长，公开数据显示，2020 年 5 月份，特斯拉在中国售出了 11095 辆，环比增幅达到 205%。

同一时期，国产新造车三强蔚来、小鹏、理想的单月销量之和甚至都不如特斯拉。

2020 年下半年开始，蔚来的 EC6 和小鹏 P7 这两款新车都开始进行交付，这两款车在智能化和续航方面都有了一定程度的提升，都被视作为特斯拉最大的潜在竞争对象。

但在当年的国庆节，特斯拉又来了一波操作，特斯拉国产 Model 3 的入门车型 —— 标准续航升级版的 NEDC 续航从 445 公里升级至 468 公里，同时售价从 27.1 万降至 24.9 万元，降幅 2.2 万元。

▲ 特斯拉 Model 3 入门车型进一步降价

这对于新造车来言无疑是新的打击，甚至特斯拉 Model 3 直接和小鹏 P7 站在了同一价格区间上。

首次实现国产，再加上中途两次降价，特斯拉在 2020 年成功的阻击国内新造车企业的销量情况。2020 年，特斯拉在国内实现了将近 15 万辆的销量，蔚来的总销量则是 4.37 万辆，小鹏和理想的总销量分别为 2.7 万辆和 3.3 万辆。

新造车三强的销量总和仍然不及特斯拉的销量。但从 2020 年之后，新造车公司的竞争力开始进一步增强。

三强格局稳固 理想或本月销量过万



进入 2021 年后，虽然特斯拉仍然保持了一贯的强势，但另一方面，新造车三强也开始呈现出足够的竞争力，这三家之间的竞争也开始加强。而销量则是最直观的呈现方式，今年理想和蔚来都曾占据过新造车公司销量第一名的位置，而小鹏则稳稳的保持了销量。

要想实现销量提升，最有效的方式就是推出新车。在今年 5 月底，理想正式发布了 2021 款理想 ONE，这款车推出后，理想的销量取得了快速增长。

▲ 2021 款理想 ONE

在发布会第二天的媒体沟通会上，理想总裁沈亚楠就表示理想将会在 9 月份实现销量破万的目标。7 月份，理想进行了港股上市，在上市当天，沈亚楠在接受采访的时候表示，新款理想 ONE 的预定量已经超过了 1 万辆，有信心在 9 月份实现销量破万。

从 8 月份销量来看，理想距离 1 万辆的目标也仅差几百台，如果本月仍然保持此前的增速，理想有望成为首个跨过月销破万的新造车企业。

小鹏在去年正式交付了 P7，但这款车却是在今年才开始上量的。今年小鹏推出了磷酸铁锂版本的 P7，在维持原价的基础上向用户赠送了智能辅助驾驶套件，这款车已经实现了连续四个月的销量增长，8 月份交付了 6165 台。

▲ 小鹏 P7

更重要的是，小鹏的第三款车型小鹏 P5 即将在 9 月 15 日正式上市，上市后将会开启交付，这款车目前已经积攒了超过 5000 台的订单，表现非常好，而这款车也有可能会成为小鹏最走量的车型。

一旦 P5 开始交付，小鹏就同时拥有了 G3i、P7、P5 三款车，在今年第四季度实现月销破万应该难度不大。

▲ 小鹏 P5

蔚来虽然也在今年年初发布了 ET7，但这款车要到明年才能正式交付，所以短期来看，蔚来并没有新款车来冲量。不过好在蔚来的 ES8、ES6、EC6 这三款车都具备不错的竞争力。

在今年 6 月份，蔚来的单月销量就已经突破了 8000 台，后面两个月如果不是因为供应链的问题，车辆的销量也会进一步增长。等供应链问题有所缓解之后，蔚来单月销量突破 1 万辆只是时间问题。

而另一方面，这三家公司还在其他方面开启了竞争了。对新造车公司来说，线下门店对于提升销量的作用的非常明显，所以目前三家公司都在快速扩张线下门店。

公开资料显示，截止今年三月底，蔚来的线下门店已经有 260 家了，基本上已经覆盖多了全国多个主要城市。根据蔚来方面的介绍，今年底预计将会把这一数量扩充到 366 家。蔚来官方微信显示，近日蔚来还在武汉建设了一座“牛屋”。

▲ 蔚来空间

小鹏也在快速的扩张自己的线下渠道，截止今年 6 月 30 日，小鹏共建设了 200 间门店和 64 个服务中心，覆盖了国内 74 个城市。

理想虽然起步比另外两家较晚，但也已经在奋力追赶，截止今年上半年，理想共拥有 97 家零售中心，覆盖 64 座城市，并在 127 座城市运营 167 家售后维修中心以及理想授权的钣喷中心。

根据理想方面的介绍，今年年底将会在全国建设超过 200 个线下门店，让更多消费者可以直接进店进行试驾。

虽然目前这三家公司的线下销售网络都还没有最终成型，但是其数量也已经达到了一定的量级，随着线下门店持续增多，也将会有越来越多的用户认识到这一品牌并进行购买。

在服务方面，蔚来和小鹏已经在补能方面展开了激烈的竞争。蔚来坚持充电站和换电站两手抓的策略。

截止 8 月底，蔚来在全国已经建成了 427 座换电站，共有 34.34% 的蔚来用户住上了“电区房”，即距离蔚来换电站 3 公里以内的住宅，“电区房”覆盖率相比 7 月提升 3.44%。

▲ 蔚来二代换电站

根据蔚来方面的规划，今年底蔚来在全国的换电站数量将会达到 700 座。相对于充电，换电的速度更加快速和便捷，而足够多的数量也能够打消用户的里程焦虑，从而继续选择蔚来的车型。

在充电站方面，截止今年 8 月底，蔚来也已经建设了 289 座超充站，目的地充电站则有 497 座，补能网络基本上覆盖了全国的大多数地区。

公开数据显示，截止今年 8 月底，小鹏也已经建成了 298 座超充站，并且还在持续的建设中。而在近日，小鹏还在北京大兴国际机场建设了一个尊享充电空间，有 17 个专属车位，配备了直流快充电桩 2 个和交流慢充电桩 10 个。

▲ 小鹏汽车在大兴机场建设的尊享充电空间

理想汽车虽然现阶段并没有纯电动车型，但也已经制定了这方面的计划，所以充电桩的建设也势在必行。

据理想总裁沈亚楠介绍，理想方面已经开始研究 400 千瓦的充电桩了，或许从今年下半年开始，理想就将会陆续部署充电桩，让消费者在购买到首款纯电车型之后就能享受到 400 千瓦充电桩的便利。

从这三家车企的动作上来看，为了实现月销过万的目标，都在积极的进行布局。从新车型到线下门店再到充电概念等方面，新造车三强都已经开始了面对面的竞争。

月销破万为里程碑 可为高端化提供思路



说了这么多，还需要搞明白一件事，新造车公司月销破万代表了什么？

作为崭新的汽车品牌，三家新造车公司都是在 2014 年之后成立，在此之前，国内的汽车市场已经比较稳定了，所以后入者想要在市场上撕开一条口子并不容易。

也因此，长期以来新造车公司的销量一直维持在几千台，虽然公司在外已经取得了一定的名声，但销量却一直是一个“槽点”。

如果新造车公司能够实现月销过万，这意味着这家公司真正在市场上站稳了脚步，已经具备了跟部分传统车企在新能源领域掰手腕的能力。

这对于一家新的汽车公司来说，无疑是其发展过程中的一个里程碑。

还有一个值得注意的地方是，新造车三强目前在售的主力车型，平均售价已经超过了 20 万元。在国内汽车工业历史上，自主品牌很少能够将产品定价到 20 万以上，国产汽车占据的一直是 10 万以下和 10～20 万的汽车市场。

20 万以上和豪华车型一致被合资车企牢牢占据，而新造车公司的均价都在 20 万以上，如果能够实现月销破万的壮举，也将会给国内车企高端化提供一条可参考的道路。

▲ 蔚来 ET7

另外，一个车企的单月销量过万一定需要一款足够优秀的车型来支撑，也就是我们常说的爆款车，在新造车三强中，理想目前只有一款车在售，但其月销量已经逼近 1 万辆，距离畅销车的门槛已经非常接近了。

而小鹏 P7 也非常有潜力最终实现月销过万，成为新造车公司打造的另一个畅销车型。

一旦新造车公司能够打造出多个畅销车型，那么这些公司在整个汽车市场中将会更有话语权。

结语：新造车万辆争夺赛正在激烈进行



国内的新造车公司基本上都是从 2019 年才开始大规模的进行交付，而在 2019 年和 2020 年其交付量并不算太高，这主要是受到了传统车企和特斯拉的双重压力。

而进入到 2021 年之后，得益于品牌知名度的上升和自身产品实力，新造车公司开始被公众所接受，与之相应的则是，销量也开始呈现出增长的趋势。

到 8 月份，理想和小鹏的销量都已经距离月销过万并不算远了，而蔚来虽然销量有所下滑，但主要是受到了供应链的影响，并非自身竞争力的下降，所以也有希望实现月销破万。

近段时间，已经能够非常明确的感受到这三家为了实现月销过万做的努力，理想今年正在全力扩建自己的线下门店，蔚来则疯狂的扩建换电站，小鹏也在力推自己的第三款车 P5，新造车三强的竞争非常火热。

而究竟谁才能成为第一个月销破万的新造车公司，答案似乎已经不远了。