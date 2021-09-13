英国将立法要求所有新建住宅和办公楼必须配备智能充电桩，明年起生效

IT之家 9 月 13 日消息 英国政府决定在年底前推动修法，新建筑法规将要求所有新成屋和办公室标配电动汽车充电桩，而且必须拥有智能电流调节功能，最快明年生效。

该提案由交通部长 Rachel Maclean 提出，并将会在今年晚些时候进行投票表决。如果该提案被通过并生效，那么这将是世界上第一个此类立法。

该法案将要求所有的充电器都是“智能”设备，使电池能够得到补充，而不会使电网过载。

去年，英国政府宣布将投入 13 亿英镑，在家庭、街道和高速公路上扩大电动汽车充电点的推广。

英国已经宣布从 2030 年开始禁止化石燃料汽车的销售，并制定了到 2050 年实现净零排放的目标，以帮助缓解温室气体排放。今年到目前为止，在英国注册的新乘用插电式汽车超过 16.5 万辆，平均市场份额达到了 15%。

英国立法的总体目标是支持和鼓励该国日益增长的电动汽车的使用。具体来说，该设计将确保所有新的家庭和工作场所的专用停车场都建有电动充电桩，使充电更容易、更便宜、更方便。

IT之家了解到，目前在欧洲有大约 17 万个公共充电站，预计到 2025 年这一数字将增长到 200 万。同样，在美国，目前有 24,000 个公共充电站，计划到 2025 年将超过 50 万个。