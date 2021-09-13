工信部：现在新能源汽车企业数量太多，鼓励企业兼并重组做大做强

IT之家 9 月 13 日消息 工信部部长肖亚庆在今日国新办召开的发布会上表示，下一步，新能源汽车企业要做大做强。

肖亚庆称，现在新能源汽车企业数量太多，处于小而散的状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。各方面对发展新能源汽车的热情很高，对新能源汽车发展有很大促进，但是也要看到新能源汽车技术含量高的特点，所以资源应该尽可能市场化集中，避免分散。

IT之家了解到，中国汽车工业协会日前发布最新数据显示，8 月，我国新能源汽车产销量首次均超过 30 万辆，再创历史新高，分别达到 30.9 万辆和 32.1 万辆，环比增长 8.8% 和 18.6%，同比均增长 1.8 倍。其中，纯电动汽车产销量分别完成 25.2 万辆和 26.5 万辆，同比均增长 1.9 倍。

前 8 月，我国新能源汽车累计产销量分别达到 181.3 万辆和 179.9 万辆，同比均增长 1.9 倍。新能源汽车渗透率已提升至 11% 左右，其中，8 月新能源汽车渗透率已提升至 17.8%。业内专家表示，按照这样的态势发展，我国有望提前实现 2025 年新能源汽车 20% 市场份额的中长期规划目标。