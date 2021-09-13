三星 Galaxy S21 FE 现身谷歌，搭载 Exynos 2100

IT之家 9 月 13 日消息 此前有消息称三星 Galaxy S21 FE 定于 10 月 20 日星期三开始预购，并于 10 月 29 日星期五发售。现在有一款认证为三星 Galaxy S21 FE 5G 的机型出现在了 Google Play 上。

从认证参数来看，这应该是欧版的三星 Galaxy S21 FE 5G，该机采用 8GB 内存，配备一块 1080p + 分辨率的屏幕而非 2K 屏。

从此前爆料来看，该机至少将提供石墨色、白色、橄榄绿色和薰衣草色，拥有 128GB 和 256GB 两种存储版本。

IT之家了解到，该机此前已获得了多国认证，而官方此前也晒出了该机开学季的宣传海报，预示着该机确实将在近期与大家见面。

根据此前爆料，全新的三星 Galaxy S21 FE 将配备一块 6.4 英寸 Super AMOLED 屏幕，支持 HDR10+，预计将搭载骁龙 888/Eyxnos 2100，前置 32MP 摄像头，后置 12MP 广角 + 12MP 超广角 + 8MP 长焦镜头，支持三倍变焦拍摄。此外，该机将内置 4500mAh 电池，并支持 25W 快充，还支持 IP68 防水。