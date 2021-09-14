Win11 更改默认浏览器太麻烦，Firefox 火狐忍无可忍：直接对微软 Edge 逆向工程

IT之家 9 月 14 日消息 Mozilla 绕过了微软在 Windows 11 上设置默认浏览器的限制，让 Firefox 火狐浏览器成为默认浏览器变得更加容易。

众所周知，微软目前正在主推自家的 Edge 浏览器，并且在系统设置中将 Edge 设为默认浏览器。在 Win11 中，默认浏览器选项直接分成了多个后缀链接格式，用户需要自己手动一个一个修改，而且会遭到微软的一再挽留。

面对这一情况，Mozilla 决定反击。据 The Verge 报道，在 Firefox 91 版本及之后，火狐浏览器再也不需要通过系统默认应用设置来成为默认浏览器。根据官方的描述，Mozilla 对微软将 Edge 浏览器设置为 Windows 默认浏览器的方式进行了逆向工程，从而将自己的浏览器设置为默认浏览器。

▼ 无需在系统设置中更改，浏览器点击按钮直接修改完成

IT之家了解到，在给 The Verge 的一份声明中，Mozilla 的一位发言人重申，在 Win10/11 上设置默认浏览器如此困难是微软的错：