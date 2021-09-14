苹果 iOS 控制中心 Shazam 已识别出 10 亿首歌曲，前 10 首单曲名单公布

IT之家 9 月 14 日消息 据 MacRumors 报道，随着 iOS 14.2 发布，苹果为控制中心引入了全新 Shazam 音乐识别开关，让 iPhone、iPad 和 iPod touch 用户能够快速轻松地识别正在播放的音乐。

音乐识别一直是控制中心的热门功能。据苹果公司称，Shazam 在 iOS 设备上的控制中心累计识别量刚刚超过 10 亿次。

与 Shazam 应用相比，Music Recognition 的独特之处在于，允许用户在戴耳机的情况下识别应用、电视节目和电影中播放的歌曲。

控制中心音乐识别单曲排名第一的是布鲁诺・马尔斯的《与月亮对话》，下面列出了前 10 首歌曲。

《Talking To The Moon》—— Bruno Mars

《Astronaut In The Ocean》—— Masked Wolf

《MONTERO（Call Me By Your Name）》——Lil Nas X

《Beggin》——Måneskin

《Another Love》—— Tom Odell

《Runaway》——AURORA

《Dick》——StarBoi3 Feat. Doja Cat

《Arcade》—— Duncan Laurence

《Stay》——The Kid LAROI 和 Justin Bieber

《drivers license》—— Olivia Rodrigo

IT之家了解到，苹果正在改进 iOS 15 中的音乐识别功能，将自动保存用户通过控制中心功能发现的歌曲列表。在运行 iOS 15 或 iPadOS 15 的设备上，长按 Shazam 控制中心图标，即可查看音乐识别历史记录。

开发人员现在还可以利用 ShazamKit API，后者允许将 Shazam 音频识别技术直接集成到应用中。支持该功能的首批应用将于今年秋季推出。