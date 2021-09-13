苹果 iPad mini 6 新渲染图曝光：重新设计，调整音量按钮，支持全尺寸 Apple Pencil

IT之家 9 月 13 日消息 Twitter 用户“Majin Bu”分享的保护壳图片显示，即将推出的 iPad mini 6 将在设备的顶部设置了音量按钮，以容纳全尺寸的 Apple Pencil。

IT之家获悉，图片爆料 iPad mini 6 采用 iPad Air 风格的全屏设计，其特点是直角边框，电源键上有一个 Touch ID 指纹扫描仪，而且没有之前传闻的 Home 物理按键。但 iPad mini 6 的设计与 iPad Air 不同，最明显的变化是音量按钮的位置，这些按钮被移到了设备顶部边缘的 Touch ID 电源按钮对面。这也许是史无前例的 iPad 设计变化，迄今为止所有的 iPad 型号都是将音量按钮放在设备的右侧。

移动音量按钮的主要原因似乎是为了在设备的右侧边缘安装 Apple Pencil。iPad Air 和 iPad Pro 型号能够将音量按钮和磁力连接的 Apple Pencil 放在设备的右侧边框，但由于下一代 iPad mini 的尺寸小得多，这可能促使苹果将音量按钮移到其他地方。

爆料人士 Jon Prosser 的 iPad mini 6 渲染图表明，该设备的按钮不会有任何变化，而是暗示苹果将推出较小的 Apple Pencil 版本，以适应该设备的侧面，因此没有必要移动音量按钮。

在此前据称是 iPad mini 6 铝制生产模具的图片中，描述了重新定位的音量按钮。第三方配件制造商通常在设备发布前就掌握了即将推出的设备准确尺寸，以开发屏幕保护套和配件等，以便在设备发布后立即供货。鉴于这是配件制造商第二次出现重新定位音量按钮的情况，这一变化可能是准确的，特别是考虑到预期需要容纳 Apple Pencil。

将音量按钮移到设备的右上方，对于经常在横向模式下使用并带有键盘的大型 iPad 来说也是有意义的，因为用户不再需要将手从显示屏抬到设备的顶部边缘来改变音量。在横向模式下，这个新位置的音量按钮将更接近于外部键盘。目前还不知道重新定位的音量按钮是否会扩展到其他 iPad 型号，以便在未来保持一致。

彭博社 Mark Gurman 认为，新的 iPad mini 6 有望在今年秋天与新的 MacBook Pro 型号一起发布。

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