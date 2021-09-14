报告：苹果如何战略性地在 Apple TV 节目中植入自家 iPhone 等产品

IT之家 9 月 14 日消息 Apple TV + 是苹果自家的流媒体服务，当人们看到 Apple TV + 节目中出场的电子产品都是 iPhone、MacBook 等苹果自家产品时候，并不会感到惊讶。但是观众不了解到的是，苹果对于产品出场的场景，摆放的位置，都是经过战略性考虑的。

在一些人看来，苹果这样做只是为了推广其产品，利用其节目的知名度和故事情节来提高其品牌形象。但是有研究人员分析后指出，苹果的做法并没有这么简单。

据华尔街日报的一份研究报告，研究人员观看了超过 74 集的 Apple TV 电视节目，包括《泰德-拉索》、《早间秀》、《保卫雅各布》和《尝试》等，概述了苹果产品放置在特定剧情中的方式和原因。

该报告显示，在 74 集节目中，有超过 300 部 iPhone、120 部 MacBook、40 副 AirPods 出现在场景中，其中，在《泰德-拉索》的一集中，共有 36 个苹果产品出现在片场或被角色使用。

佩珀代因大学营销学教授 Cristel Russell 表示，苹果的投放产品逻辑可以归结为三个方面：视觉、音频、情节联系。

视觉

观众的注意力通常倾向于显示器的中间部分，这使得摆放在前面和中间的产品更加引人注目。例如，苹果公司在《泰德-拉索》和《早间秀》的几个场景中使用了这一逻辑，在这些场景中，产品在屏幕中间被慢慢带入焦点。

音频

对于音频来说，苹果可能参考 iOS 通知的声音或与苹果功能和服务的直接联系。在几个《泰德-拉索》的场景中，可以听到角色说他们的目标是正在进行 FaceTime 视频通话的某人，或者在一个具体的案例中，Ted 说他会买一些苹果股票。虽然很微妙，但 Russell 说，这些音频片段有助于消费者将其与某一品牌或产品联系起来。

情节联系

最后，通过情节联系，苹果 Apple TV + 节目的编剧和制作人希望让观众在设备和人物的生活故事之间建立直接的情感和生理联系。比如，在《泰德-拉索》的特定场景中，可以看到 Ted 在完成离婚时使用他的 iPhone 来与妻子联系。

苹果公司对其产品何时以及如何在 Apple TV + 内容中展示非常谨慎和注意细节，并且，其对何时不展示其产品同样关注。

IT之家了解到，去年一份报告指出，苹果公司有意确保电影和节目中的“坏人”不使用苹果设备，因为这可能对苹果公司的形象产生不良影响。