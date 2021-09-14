realme GT Neo2 外观亮相：“黑薄荷”配色，缎面 AG 工艺

IT之家 9 月 14 日消息 realme 近日官宣了真我 GT Neo2 手机，号称全面配置升级，全面质感体验升级。官方宣布，将于 9 月 22 日 14:00 举行发布会。

今日，realme 官方公布了真我 GT Neo2 的真机图，全新主打配色称为“黑薄荷”，采用缎面 AG 工艺。

此外，数码博主 @数码闲聊站 放出了该机的其他样张，采用荧光绿撞色设计，机身为 AG 玻璃材质。

IT之家此前报道，从官方的预热来看，该机定位偏向于游戏手机，爆料信息显示，该机搭载了高通骁龙 870 芯片，采用 6.62 英寸 FHD+120Hz 刷新率的 AMOLED 显示屏，前置 16MP 镜头，后置 64MP 主摄、8MP 超广角和 2MP 微距摄像头。

此外，该机预计将提供 8GB RAM 和 128GB 存储空间，运行基于 Android 11 的最新版 Realme UI 2.0 系统，配备 5000mAh 电池，预计还有一款深灰色版本。

从跑分结果上看，该手机 Geekbench 4 单核分数 4678 分，多核 12690 分，与骁龙 870 相符。手机的电源键位于右侧，音量按键位于左侧，不具备耳机孔。IT之家获悉，有爆料者表示该手机已经内测了《王者荣耀》120fps 游戏，帧率很稳。此外，产品还将由运行基于 Android 11 的最新版 Realme UI 2.0 系统。