8699 元！华硕天选 2 游戏本 5900HX+RTX 3060 开学季福利：晒单返百元 E 卡

不知不觉暑假已经过去，时值九月开学季，也是各种数码新品销售的旺季，很多品牌商都会趁着开学季给出各种促销优惠，对于消费者来说，这段时间自然也是入手好货的最佳时机。

比如，如果最近正好想入手一款游戏本，那么此刻恰好有一个好机会。9 月 1 日，笔记本品牌华硕开启了焕新节，开学福利大放送，其中包括目前游戏本市场的人气产品华硕天选 2 系列也加入了焕新节的活动中。而今天IT之家想和大家推荐的，就是这款 AMD 锐龙处理器版本的华硕天选 2 游戏本。

具体来说，这款全新的华硕天选 2 游戏本搭载了来自 AMD 的 R9-5900HX 处理器，该处理器基于 Zen 3 架构，为 7nm 制程工艺，8 核 16 线程，默认主频为 3.3GHz，睿频可达 4.6GHz，拥有 16MB 三级缓存，支持 DDR4-3200、LPDDR4-4266 RAM 内存，TDP 为 45W，这是 AMD 目前最强的移动端处理器，有了它的加持，无论是用华硕天选 2 玩游戏或者处理庞杂的专业学习任务，都可以轻松应对。

对于游戏本来说，显卡的性能十分重要。而这款华硕天选 2 搭载的是全新英伟达 GeForce RTX 3060 移动显卡，该显卡基于英伟达第二代 AMPERE 架构，拥有 6GB 显存容量，GDDR6 显存类型，3840 个 CUDA 核心。

另外，这款显卡支持 192-Bit 显存位宽，加速频率为 1283-1703MHz，支持第 2 代 RT Core 实时光线追踪技术，第 3 代 Tensor Core AI 功能、DLSS 2.0 技术以及英伟达 Dynamic Boost 2.0 动态加速技术等一系列先进科技。且支持超频引擎 TX BOOST，在增强模式下可自动超频，全面激发显卡的潜能，为游戏和生产力注入更多的能量。

华硕天选 2 在外观上走的是二次元美学，非常具有辨识度，它的机身采用风格低调的哑光材质，底部为蜂巢式散热孔，具备魔幻机甲的质感，线条硬朗帅气，魔幻青版本看起来清新而具有活力，日蚀灰配色视觉上则冷酷神秘，两种配色都比较适合喜爱动漫游戏的玩家。

存储方面，华硕天选 2 采用 16GB DDR4 3200MHz 的内存，可以扩展到 64GB，存储方面，则采用 512GB NVMe SSD，TLC 颗粒，预留了 M.2 的接口。

另外，华硕天选 2 还搭载了 15.6 英寸 2.5K 分辨率的超高清屏幕，支持 DC 调光，刷新率高达 165Hz，非常适合玩一些电竞类的游戏，让你不错过任何一帧关键画面。此外，这块屏幕还支持 100% DCI-P3 色域，支持 Adaptive Sync 防撕裂技术，进一步提升游戏体验。

这款游戏本还具有强大的散热能力，有冰川散热系统加持，通过效率更高的四扁平热管增加接触面积，配合多达三个出风口，绝尘风扇重大升级，新的材质，叶片也更薄更密，散热鳍片也得到了升级，可以更快带走热量，再加上梯形切割 A 壳，提升约 25% 的散热效能。

另外在系统中，用户还可以选择暴风增压模式，用 FN+F5 进行多模式切换，有低功耗、性能和增强三种模式可供选择，在增强模式下，风扇可以以更高频的速度运行，性能飙升。

在玩游戏的时候，键盘的手感也很重要。华硕天选 2 还采用了更合理的键盘布局，按键经过精心校正，支持 RGB 炫彩灯效，1.8mm 舒适键程，0.25mm 键帽曲线，高亮 WASD 键位设计，很适合游戏玩家畅快玩耍。

同时这款笔记本还支持 Wi-Fi 6，网络速度是 Wi-Fi 5 的 3 倍，另有 DTS:XUltra 音效加持，可进行双向 AI 降噪。

最后值得一提的是，华硕天选 2 还引入了独特的天选桌宠，具有萌萌可爱的外形，能够根据用户使用电脑的不同情况进行实时反馈，包括进行闹钟设置，提示充电状态等等，是一个比较使用的桌面伴侣。

拥有 AMD R9-5900HX 和 RTX 3060 显卡加持的华硕天选 2 游戏本是一款非常值得入手的产品，性能强悍，各种配置也比较高阶，并且价格只需要 8699 元，而且目前在华硕官方 9.1 焕新节上，大家还可以享受晒单返百元 E 卡的独特优惠，此刻显然正是入手的好时机。