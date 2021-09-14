滥用安卓主导地位被韩国罚 1.77 亿美元，谷歌：打算提出上诉

IT之家 9 月 14 日消息 据彭博社此前报道，韩国公正交易委员会（KFTC）周三表示，已决定对全球科技巨头谷歌罚款 1.77 亿美元（约 11.42 亿元人民币），因为其涉嫌在移动操作系统和应用程序市场上滥用市场支配地位。

据财联社，谷歌表示打算对韩国公正交易委员会的决定提出上诉。

IT之家了解到，自 2016 年以来，韩国公正交易委员会 一直在调查谷歌，指控其阻碍三星电子公司等本地智能手机制造商使用竞争对手开发的操作系统。

根据 AFA 协议，设备制造商不允许在其产品上安装被称为“Android forks”的安卓操作系统的修改版本，他们也不被允许开发自己的“Android forks”。韩国监管机构称，这种做法有助于谷歌巩固其在移动平台市场的主导地位，并破坏了智能设备新操作系统的开发创新。

此外，被称为“反谷歌法”的韩国《电信业务法》修正案正式施行，法案禁止手机软件市场运营商向软件开发商强加自家支付系统，并允许政府以防止用户遭到损失、保护用户权益等为由对应用市场运营商进行调查。修正案还禁止应用商店运营商不正当推迟内容审查或删除内容，以防止利用其他支付方式的软件开发商遭遇不公正待遇。

由此，韩国成为全球首个禁止谷歌和苹果等强制开发者使用其支付系统的国家。