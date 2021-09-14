ColorOS 12 发布在即，刘作虎：做了很多思考和尝试

IT之家 9 月 14 日消息 昨日，OPPO 宣布将于 9 月 16 日 18:00 召开秋季新品发布会。届时，ColorOS 12 将正式亮相。

对此，一加科技 CEO、一加手机创始人刘作虎今日上午发文表示，这次 ColorOS 12 从立项到封版，他们做了非常多的思考和尝试，花了足够多的时间精力去打磨。

刘作虎认为，一款好的 OS，用户体验一定是决定接受度和满意度的关键。

还记得第一次体验 Android 时，那时和现在比算不上什么设计，功能还不太多，但它还是为我们提供了一个新的选项，让手机有了更多可能。到现在，Android 已经 14 年了，市面上已经有了非常多的、面相不同人群用户的深度定制系统。是时候让我们想一想：现在我们到底需要一个什么样的 OS。 在我看来它的设计应该已经不止于好看、漂亮，还要有些人文关怀，关注每一个你的细微感受，和每一次的操控体验。它还不仅流畅，要更进一步的舒适、更符合直觉的那种滑动之美。一款好的 OS，用户体验一定是决定接受度和满意度的关键。这次 ColorOS 12 从立项到封版，我们在这些地方做了非常多的思考和尝试，花了足够多的时间精力去打磨，去一步步实现。 9 月 16 日 ColorOS 12 就要正式发布了，它将为你展示一个可能是最优解的答案。和你们一起期待它的到来！

IT之家了解到，一加 COO 刘丰硕月初表示，一加 8 系列、8T，以及一加 7 系列和 7T 的 ColorOS 公测和稳定版计划 2022 年发布，并确认这几款老机型将会直接适配 ColorOS 12。