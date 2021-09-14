消息称明年 realme 新机将会升级到 2K 屏幕、支持 100W 快充

IT之家 9 月 14 日消息 据博主 @数码闲聊站 今日爆料，realme 真我手机将会在明年配备 2K 屏幕，并支持百瓦快充，配置达到接近 OPPO 旗舰手机的水平。

该博主还在评论区回复网友表示，realme 新机屏幕将采用的新材料已经在测试了。

OPPO 在今日刚官宣了 OPPO Find X3 Pro 摄影师版，搭载骁龙 888 处理器，配备 120Hz 可变刷新率屏幕，支持 65W 超级闪充、30W 无线闪充、10W 无线反充，将于 9 月 16 日发布。

Find X 系列手机是 OPPO 的旗舰系列手机，目前 OPPO Find X3 Pro 最高支持 65W 快充，而 realme 真我手机将会支持百瓦快充，超越自己的“前辈”。

▲ OPPO Find X3 Pro 摄影师版

IT之家了解到，资料显示，在 2018 年 5 月，realme 是作为 OPPO 的全新子品牌，进军开拓印度市场。

不过，在 2018 年 7 月，realme 就正式脱离了 OPPO，独立运营。2019 年 4 月，realme 正式进入中国市场。

OPPO 和 realme 是隶属于不同的品牌，但在某些方面还是和 OPPO 有一定的关系的，包括售后、供应链等。