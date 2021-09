IT之家 9 月 14 日消息 在接受日本出版物 Anan 的采访时,《合金装备》和《死亡搁浅》的制作人小岛秀夫被问及他希望如何在未来发展他的游戏,小岛秀夫表示,希望制作一款实时变化的游戏,根据各种因素为每个用户提供不同的体验。

“我想做的是制作实时变化的游戏,”他说。“所有年龄和职业的人都在玩同一个游戏,但每个人都在以同样的方式玩游戏。相反,它会根据您居住的地方和您的感受而发生变化。”

“我之前做过一个游戏,叫做《Boktai: The Sun is in Your Hand》。这是一款带有太阳传感器和时钟的便携式 Game Boy Advance。来自太阳的光量在游戏中被反射以击败吸血鬼,因此游戏会根据玩家的地点和时间而变化。这种设备将人们创建的系统连接到现实世界。”

IT之家了解到,小岛秀夫在八月份已年满 58 岁,他表示要尽可能长时间地继续创作,以此来纪念这一时刻。

“在我的大脑失去创造力之前,我会继续努力创造事物。这是我的直觉,也是我喜欢做的事情。”

小岛秀夫的下一个游戏是《死亡搁浅》导演剪辑版,将于 9 月 24 日登陆 PS5 平台。