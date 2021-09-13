华为移动应用引擎公测 9 月 25 日启动：MateBook 部分老产品也能运行安卓 App（附设备列表）

IT之家 9 月 13 日消息 今天晚上，华为举行智慧办公新品发布会，发布 HUAWEI MateBook 13s/14s 等众多新品。

华为消费者业务 CEO 余承东公布了华为智慧办公战略：致力于将计算终端、输入输出设备等硬件，与应用、系统、云等软件，有机地联合在一起，打造设备相互协同，生态相互融合，数据无缝流转的智慧办公体验。他还宣布华为推出移动应用引擎，将 PC 和手机的应用生态实现融合，实现了打开电脑、玩手机的融合体验。

在该发布会上，华为移动引擎正式发布，MateBook 13s/14s 预装，让你打开电脑玩手机！IT之家获悉，通过华为应用市场下载你喜爱的移动 App，在同一台电脑上生产创作的同时，也可以开启像手机端刷短视频、查资讯、玩手游般的轻松生活。

华为将为 MateBook 家族的部分老产品推出华为移动应用引擎公测计划，从 9 月 25 日起，用户可以通过花粉俱乐部、华为电脑管家等渠道进行申请，即刻体验华为移动应用引擎。

首批支持机型 9 月 25 日启动：

HUAWEI MateBook 13 2021 款

HUAWEI MateBook 14 2021 款

HUAWEI MateBook D 14 2020 款

HUAIWEI MateBook D 15 2020 款

第二批支持机型 10 月 25 日启动：