【IT之家开箱】华为 MateStation X 图赏：一体机的颜值天花板

华为智慧办公新品发布会上，全新推出了华为 MateStation X 一体机产品。IT之家已经第一批拿到了这台一体机，现在就为大家送上精美图赏。

华为 MateStation X 一体机采用颠覆性的一体化极简设计，悬浮玻璃屏和金属一体化机身无缝搭配，拥有艺术品般的质感和格调，轻薄高端，颜值在一体机产品中堪称顶级。

同时，IT之家拿到的这款 MateStation X 采用 AMD R7 5800H 处理器，AMD RadeonTM Graphics 集显，28.2 英寸 4K + 分辨率的屏幕，屏占比更是达到 92%，再加上 16GB DDR4 内存和 512GB SSD，整体性能十分强悍。

另外，这款一体机在音频方面也很突出，拥有 2 个 5W 独立全频扬声器 + 1 个 10W 帝瓦雷联合调音低音扬声器 + 2 个双面背靠背无源辐射器的配置，可以输出非常震撼的音效。

话不多说，下面大家就通过图赏来感受全新这款全新华为 MateStation X 一体机吧。

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