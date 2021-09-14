新突破：我国自研复合材料螺旋桨首次获批，将用于 AG600 两栖飞机

IT之家 9 月 14 日消息 根据微博 @航空工业 官方消息，由航空工业惠阳自主研制的 JL-4A/1 型螺旋桨，于 9 月初取得了中国民用航空局颁发的型号合格证。这是国内首款获得型号皮批准的复合材料螺旋桨，填补了民用复合材料螺旋桨领域研制空白，在中国螺旋桨发展史上具有重大里程碑意义。

JL-4A/1 型螺旋桨为 6 扇叶设计，叶片倾角可以大范围变化。该型桨采用轻合金材质桨壳、复合材料桨叶，提高了螺旋桨动力性能；采用先进的螺旋桨翼型和后掠气动布局，满足螺旋桨高效率、低噪声的性能需求；具备自动变距、定距、顺回桨、防雷击、防冰等功能和桨叶互换能力，具有环境适应性好、安全可靠性高、综合保障能力强的特点。

官方表示，该产品将用于我国自研的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机 ——AG600。航空工业惠阳作为螺旋桨系统总师和总承制单位，承担了其研制任务，并先后配合主机成功完成 AG600 飞机的陆上、水上、海上首飞。

IT之家获悉，AG600 两栖飞机早在 2017 年 12 月便配备这款螺旋桨完成陆上首飞，于 2018 年 10 月完成水上首飞。2021 年 1 月，螺旋桨完成了 1500 次完整变距循环试验，4 月完成了全部疲劳试验。

未来，AG600 飞机将有能力执行应急救援、森林灭火、海洋巡察等多项特种任务。