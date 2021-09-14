森海塞尔与联想来酷达成战略合作，将整合业务/渠道等资源

9 月 14 日，森海塞尔宣布与联想来酷达成战略合作，双方在未来将携手展开市场深耕。活动当天森海塞尔大中华区销售总监李颖龙与来酷科技 CEO 周铭共同签署了战略合作协议。未来，森海塞尔与来酷科技将深度整合各自系统、业务模式、渠道等资源，稳固合作并共同构建战略合作新局面。

森海塞尔大中华区销售总监李颖龙表示，森海塞尔与来酷科技的签约，是两个品牌强强联手，森海塞尔将拥有一个颇具实力的合作伙伴，能够让更多用户，更多音频爱好者看到并拥有优秀产品。来酷科技会为森海塞尔的用户提供更优质，更贴心的服务，携手走向音频未来。

来酷科技 CEO 周铭在致辞中也提到，来酷科技成立三年，已实现 1+3 战略中多场景数码科技连锁的战略，相继推出的首都机场、长沙机场，以及即将推出的文化 IP 店，都在诠释这一点，来酷的数码科技的玩法也不是传统数码潮品店的简单推销，或是将数码城搬出来的做法，以重庆来福士广场店为例，来酷整合了内容多家厂商如咪咕阅读、网易云音乐等，将数字化媒体内容和产品有机融合，而这类内容与客户的链接就是需要高质量的硬件设施，而在这样的市场背景下，此次来酷科技与森海塞尔战略合作关系的建立，可以说恰逢其时，它不仅丰富了来酷的品类、数字化的内容，促进了产品品质的显著提升，还有助于双方在更多领域探索和推广更多的创新模式，从而让来酷在降本增效的路上走得更加稳健与长久。此次战略合作，也是森海塞尔构建多元化商业渠道的战略部署之一，会不断提升市场影响力。

据悉，森海塞尔自 1945 年于德国汉诺威成立至今已有近 76 年历史，在开拓声音维度的同时，也为年轻人带来全新的立体的感官刺激，将声音与生活、声音与空间融合，激发年轻消费群体对于自由轻松生活的塑造。

来酷科技则为联想集团旗下智慧零售代表，致力打造全场景智慧零售生态。据介绍，来酷的愿景是智零售、酷生活、赢天下，随着中国零售市场剧烈变化的年代，消费者对产品、服务的诉求不断提升，零售经营也向着智能化快速演变。