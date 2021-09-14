四川将建设中国“存储谷”，力争 2025 年产业整体规模突破 5000 亿元

9 月 10 日，中国“存储谷”生态合作暨四川省存储产业创新发展峰会在成都召开。据四川日报报道，会上，四川正式对外宣布，将“立足四川，面向全国，服务全球”，以打造全球最大“存储谷”为目标，建设中国“存储谷”。

▲ 图片来源：四川经信

四川省经济和信息化厅相关负责人介绍，从产业规模看，力争到 2025 年，四川存储产业整体规模突破 5000 亿元。

2020 年，四川数字经济规模达 1.6 万亿元。四川提出，力争到 2022 年数字经济总量超 2 万亿元，成为创新驱动发展的重要力量。存储业务成为其中重点，四川将依托国际一流的存储研发实力和全国知名的存储人才集聚地等优势，会同华为等公司塑造存储核心软硬件的全产业链，打造存储产品制造、存储解决方案等“产品 + 服务”的产业集群。

据介绍，“存储谷”的建设分为三个阶段：

2021 年，基于现有技术、产业基础，大力发展四川品牌存储软硬件产业；筹划组建具备本地研发、本地制造、销售能力的四川本地品牌企业；推进四川存储产业联盟建设，打造一批世界一流的新型数据中心样板项目，促进全国的存储产业落地四川。

2023 年，推进四川存储完整产业链构建，并以此牵引上中下游产业在四川落地。发挥本地高科技制造业基础、人才优势，联合本地高校突破存储根技术，推进本地存储企业升级，带动软件与信息技术服务、人工智能、大数据等整体数据产业发展。

2025 年，逐步培育出一批存储产业链关键产品，集研发、生产、销售、服务的端到端整体能力为一体的本地存储品牌企业；建设覆盖存储上中下游产业链，具有引领存储产业标准、全球影响力的存储产业基地。

此外，为进一步加强四川存储产业发展规划，加快打造“立足四川，面向全国，服务全球”具有国际影响力的中国“存储谷”，四川省经济和信息化厅会同相关部门组织对存储产业进行专题研究，制定《四川省“十四五”存储产业发展规划》，围绕“出台一个产业规划、扶持一个本地品牌、出台一批配套政策、引进一批配套企业、建设一批标杆项目、打造一个全球影响力峰会”等 6 项重点工作，对四川打造中国“存储谷”的目标定位、发展路径和发展重点等方面进行了系统的顶层设计。