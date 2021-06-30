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群晖 Synology 发布 NAS 系统 DSM 7.0 正式版本

2021/6/30 18:58:01 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 6 月 30 日消息 群晖科技 Synology  推出全新 NAS 操作系统 DiskStation Manager 7.0（DSM 7.0）正式版本，强化系统安全性、可用性，并支持智慧管理、系统安全验证、海量数据存储等管理服务。

Synology NAS 的核心操作系统 DSM 内置多种在线存取、协作的应用，原生适合作为边缘存储的角色，让个人或企业使用者随时随地存取和保护重要数据。截至目前，Synology DSM 单一版本下载量超过 800 万次，DSM 上的套件应用平均每月下载量总计超过 600 万次，是被广泛使用的 NAS 操作系统。

Synology 于 6 月 29 日发布 DSM 7.0 正式版，强化系统安全性与可用性，并新增智慧管理服务、系统安全验证、海量数据存储等功能。安全性更高的身份验证应用 Secure SignIn，可以实现更轻松和简便的双重验证、智慧监测多台 NAS 使用状况以提供进阶服务的 Active Insight，并将持续新增更多功能，如提供海量数据存储空间的 Peta Volume 等。

IT之家获悉，Synology DSM 以特有的方式将存储管理、备份和数据保护功能以及同步和协作方案结合在一起，以应对分散的使用场景和数据来源。此次 DSM 7.0 从核心到边缘的管理提升，主要聚焦存储性能、管理效率和数据安全三个重点。

全新存储管理界面

* 更直观、高效的管理界面：存储管理全新改版，可以直观看到硬盘的位置、使用容量等信息。

* 全新硬盘更换功能：DSM 7.0 提供全新硬盘更换机制，在旧硬盘数据转移到新硬盘后，将同步替换旧的硬盘。Hot Spare 热备盘也同样支持硬盘更换机制，当硬盘发生故障降级时，会自动更换热备盘，并且确保存储空间不会在更换过程中降级，同时正在运行的服务也能持续运行。

* 快速修复功能：不同于过去需要扫描整个存储空间，DSM 7.0 的快速修复会优先检测和修复使用的数据，大幅减少故障时间，也减少系统处于降级状态的风险。

* 支持 FC 扩展卡，满足多元 IT 架构：指定机型将支持 FC 扩展卡，为企业提供多元存储解决方案，集成 NAS 和 SAN，提供统一存储平台。而支持 FC 协议后，原先 iSCSI Manager 升级为 SAN Manager，简化存储管理。

*RAID 6 效能提升：在特定机型上创建 RAID 6，读写效能大幅提升 80%，即使在 RAID 降级状态下，仍有高达 70% 的提升。

*SSD 缓存效能提升：群晖支持创建 SSD 缓存，为企业实现同时满足效能和预算的方案，而在 DSM 7.0，通过元数据固定功能，可以让效能提升近 3 倍。此外，还重新设计了 SSD 缓存回写机制，当 SSD 缓存被移除或降级时，回写机制被自动触发，且速度也比之前有大幅提升，降低了存储空间处于降级状态时丢失数据的风险。

*PB 级存储空间：群晖将持续推出满足企业使用需求的应用，为满足海量数据存储，通过支持 Peta Volume，满足冷数据归档和集中化备份场景。

智慧管理工具

* 二级权限，提升权限管理灵活性：系统最高管理权限集中在管理员，而面对组织架构复杂的集团型企业，漫长的流程和频繁变更的需求给管理员带来很多工作压力。通过二级权限，将部分权限开放给指定人员，不仅加快申请流程，也提高了管理灵活性。

* 终止文件访问连接：在小型公司日常办公中，文件的编辑冲突时常发生，一旦文件被锁定变为只读状态，其余人员无法进行编辑。通过对特定 IP 终止连接，可以将编辑权限给急需处理文件的人员。

*Synology Drive 全新管理界面，更便捷的企业网盘：Synology Drive 升级为 3.0 版本，通过全新优化的管理界面，可以清晰看到连接的客户端种类和数量，并且还可以浏览近期下载和预览的文件，以及套件应用的占用容量等。此外，还可以浏览 Synology Drive 的文件索引进度，并提供推迟索引的时间选项，以避免占用过多系统资源。

* 云端监测及故障预防服务：为解决多台群晖 NAS 实时监管的效率和安全难题，群晖推出 Active Insight，可以让使用者通过云端集中并实时监测所有管理中的 NAS，包括效能状态以及资源使用情况，并通过可视化的监测仪表呈现信息。而当 NAS 发生异常状态时，还会主动发出预警并提供详细的解决方案。通过 Web 端和移动端 App，还便于使用人员随时进行监控，并支持自定义监测事件，还可以设置邮件和移动端通知推送，接收每天、每周或每月的状况报告。

更安全的免密登录验证

* 无需密码，安全登录 DSM：群晖将支持国际数据安全标准 FIDO 2，进一步加强设备安全，让使用者避免因泄露或遗忘密码而无法登录 NAS。通过 FIDO 2，可以借助 USB 密钥，以及具备指纹识别的 macOS Touch ID、Windows Hello 进行登录。除此之外，通过全新的移动端 App：Secure SignIn，将使用者的手机作为登录凭证，无论是 iOS 或 Android 移动设备都可以用来验证登录 DSM，并且还可以设置双重验证，通过 OTP 动态验证码来进一步验证身份。

* 全栈保护数据，支持 Linux 系统整机备份：群晖 Active Backup for Business 所提供的整机备份方案，为企业服务器、虚拟机和 PC 提供免许可证的备份，而在 DSM 7.0，将新增支持 Linux 系统备份，可以对包括：CentOS、Redhat、Ubuntu、Fedora、Debian 等 Linux 系统做到整机备份，为使用者将企业 IT 环境整合备份到单一方案中。

*SHA 主被动集群，提升故障切换效率：通过将两台相同型号的群晖 NAS 组成一个主-被动 SHA 双机热备集群，可以减少意外故障导致的停机时间，从而为企业提升关键业务服务连续性，这也就是容灾部署。DSM 7.0 提升了故障转移执行效率，切换速度最多可提高 30%，进一步确保企业服务运行稳定。

*DSM 配置备份：新增支持自动备份 DSM 系统配置，而当需要还原时，只需登录 Synology Account 群晖帐户，即可选择所需的版本和配置进行还原。当系统发生故障进行重装时，可快速还原系统配置，而无需重新设定。

个人和家庭更直观的照片和影视库管理服务：Synology Photos 整合 Photo Station 和 Synology Moments，提供流畅且可自定义照片浏览方式的管理体验。并且重构了索引策略，让手机照片备份更流畅，同时还可以自定义手机照片备份位置。而 Video Station 新增支持自定义影视信息插件。

下面是更新日志：

DSM

  • 不再支持下列 USB 装置：Wi-Fi 网卡、蓝牙适配器、3G / 4G 网卡、USB DAC / 扬声器、DTV 电视棒。如果您的 Synology NAS 目前通过无线网卡连接网络，将在更新后中断。

  • DSM 终止支持 ext3。更新前，请备份存储在 ext3 存储空间的文件，并转移至使用 DSM 7.0 支持文件系统的存储空间。

  • DSM 7.0 默认停用 NTLMv1 认证，仅启用 NTLMv2。SMB 客户端（例：Windows XP 设备、媒体播放器、网络打印机、智能电视、IP 网络摄像机等）将无法存取您的 Synology NAS。更新后若您想恢复设备连线，请前往控制面板 > 文件服务 > SMB > 高级设置 > 其他，并启用 NTLMv1 认证。

  • NFSv4.1 及相关的高级功能（多重路径）将不受具备下列平台架构的 Synology NAS 型号支持：Alpine、Alpine4k、armada38x、Avoton、Braswell、Bromolow、Cedarview、Grantley、Monaco。若您先前已启动 NFSv4 及 NFSv4.1，更新后的最大 NFS 通信协议将预设为 NFSv4。若要了解更多关于不同型号 CPU 架构的信息，请参考此文章。

  • 不再支持在块级 LUN 上创建 SSD 缓存，但已有的块级 LUN 上的 SSD 缓存在更新后仍然能正常运作。

  • 停止支持 NT4 域。更新后将无法使用现有的 NT4 域。

  • 已更改 DSM 在更新或运行服务时需要访问的网站网址，若要确保您的服务可顺利更新或运作，请参考此文章以修改防火墙规则，并允许连接至对应网站。

  • iSCSI Manager 将在 DSM 7.0 中更新为 SAN Manager。若要了解更多信息，请参照发布说明。

  • 为提供完整 TLS 支持并确保兼容性，现代兼容性的 TLS / SSL 安全性等级将在更新后自动改为中继兼容性。

  • EZ-Internet 将合并至控制面板中的路由器设置。若要设置端口转发，请前往控制面板 > 外部访问 > 路由器配置 。

  • Python3 将合并为 DSM 内置服务。原 Python 3 套件将无法在套件中心下载，您可以手动将其卸载。

  • 在控制面板 > 外部访问 > DDNS 的服务供应商列表中，移除了下列 DDNS 供应商：CloudNS、DNO-O-Matic、DNSEXIT、Dynamic DO!.jp、Joker.com、RU-CENTER、TwoDNS.de、Variomedia、Zoneedit.com

  • 更新后的 QuickConnect 连接将受 SSL 证书保护，且您的 QuickConnect 域会被传送至 Let's Encrypt 作为申请证书用途。若要了解更多信息，请参照隐私声明。

  • 更新后，安全顾问默认启用登录分析以及自定义帐户检测项目。

  • 以下型号不再支持将视频文件转码为 FLV 及 MPEG-4 Part 2 格式。

20 系列：DS120j

19 系列：DS119j

16 系列：DS216se

15 系列：DS215j、DS115、DS115j

14 系列：RS814、RS214、DS414、DS414slim、DS414j、DS214+、DS214、DS214se、DS114

13 系列：DS213j

  • Active Insight 内置于 DSM 7.0，且目前仍为 Beta 阶段，更新后将自动安装。

套件

  • Synology Moments 与 Photo Station 将升级并合并为 Synology Photos。若您想在移动设备上使用 Synology Photos，请安装 iOS / Android 移动 app。您可参考此页面以了解更多信息。

  • Cloud Station Server 与 Cloud Station ShareSync 将升级并合并至 Synology Drive Server。若您使用 Cloud Station 系列应用程序 (Cloud Station Server、Cloud Station Drive、Cloud Station Backup、Cloud Station ShareSync、DS cloud)，必须改为使用 Synology Drive 套件中的对应应用程序以确保兼容性。请参考此页面以了解更多信息。

  • MariaDB 5 与 DSM 7.0 不兼容。若您想更新至 DSM 7.0，请先安装 MariaDB 10，迁移数据库，并在套件中心卸载 MariaDB 5。

  • Migration Assistant 在 DSM 7.0 上仍为 Beta 阶段。请参照 Beta Program 页面以进一步了解兼容性、发布说明等。

  • 不再支持下列套件：Cloud Station Server (以 Synology Drive Server 取代)、Cloud Station ShareSync (以 Synology Drive Server 取代)、Discourse、DokuWiki、Drupal、Drupal8、DVBLink、GitLab、GLPI、Hasplm、Java7、Java8、LimeSurvey、Logitech® Media Server、LXQt、Magento、Magento2、MantisBT、Moments (以 Synology Photos 取代)、Mono、Moodle、Node.js 0.10、Node.js 0.12、Node.js v4、Node.js v6、Node.js v8、Odoo 8、OpenERP 6.1、OpenERP 7.0、OrangeHRM、Orthanc、osCommerce、osTicket、Photo Station (以 Synology Photos 取代)、PHP PEAR、phpBB、Piwik、Podcast Generator、PrestaShop、PrestaShop1.7、 PythonModule、Redmine、Ruby、Spree、SugarCRM、SVN、Synology File Manager、Tomcat6、Tomcat7、TVMosaic、Webalizer

  • 更新到 Web Station 3.0.0-0308 后，会默认创建 web_packages 共享文件夹，以存放已安装的第三方套件数据（例如：phpMyAdmin）的数据。

新功能

存储

存储空间管理员新改版：

  • 新增支持在系统服务正常运行下，创建与移除 SSD 缓存。

  • 新增新 SSD 缓存容量建议，可监控实际 I/O 存取，以提供更精准的 SSD 缓存容量建议。

  • 新增支持将所有 Btrfs 元数据固定在 SSD 缓存，以提升存取小文件的性能，并缩短定期重新读写文件的反应时间。

存储池、存储空间、硬盘新增功能：

  • 新增支持启动具有多硬盘容错 RAID 类型的 SSD 读写缓存上的自动防护机制。

  • 新增支持 SSD 缓存的快速回写机制，可在自动防护机制启动时，将 SSD 缓存同步资料至 HDD 的速度提升 30%。

  • 支持同时在多个存储池执行不同任务。

  • 支持更新 Synology 硬盘固件。

  • 针对降级的 RAID 6，提升 70% 的存取性能。

  • 支持显示 Btrfs 存储空间上，各分类项目所占用的容量。

  • 新增快速修复机制，可根据已使用的存储空间容量来缩短修复 RAID 所需时间，并减少 RAID 降级时间。

  • 新增支持硬盘更换功能，可用新硬盘替换良好存储池中的硬盘，且不会中断服务或造成存储池降级。

  • 新增支持用 Hot Spare 自动替换存储池中健康状态为“严重”或“故障”的硬盘。

  • 新增自动修复功能，可在用户以良好硬盘替换故障硬盘后，自动修复该插槽对应的存储池。

  • 新增支持在维持系统服务正常运作下，卸载扩充设备上的存储池，确保可安全移除硬盘。

  • 新增支持在维持系统正常运作下，可检测到新插入的硬盘，并重组对应存储池。

  • 新增支持设定单个存储空间的容量上限通知。

  • 新增支持 Btrfs 存储空间回收排程。

SSD 缓存新增功能：

  • 新增 Synology NAS 设备以及其硬盘插槽、扩充设备、内置 M.2 插槽的示意图，方便用户查看硬盘状态。

  • 增强易用性，并强化存储池、存储空间、SSD 缓存的关联性。

  • 改进了 Hot Spare 和 Data Scrubbing 的设置流程。

资源监控

  • 在系统资源使用日志中提供更精细的数据点，以查看特定时间点的记录。

  • 提供更精准的服务资源使用量，让使用者能查看各服务的系统资源占用情况。

  • 支持管理存取中的文件和正在存取文件的在线用户，方便管理已锁定文件。

文件系统 / 文件服务

  • 新增支持可随时启用 / 停用 DSM 7.0 上建立共享文件夹文件压缩选项。

  • 增加了文件压缩比，能够显示当前共享文件夹的压缩比。

  • 新增支持 SMB 与 AFP 的跨协议文件锁定。

  • 新增支持通过 NFS 协议存取加密共享文件夹。

  • 加强 Btrfs 文件系统效能，并降低 I/O 延迟。

  • SMB 文件服务现为独立套件。

  • 允许使用者选择是否记录 SMB 传输日志的权限变更事件，提供更符合需求的传输日志。

  • 在特定的 X86 平台型号上，提升 10% 的加密性能。

  • 用户现可通过 Windows 文件资源管理器搜索索引文件夹中的文件及其内容。

用户管理

  • 提升密码设置强度，密码不得包含用户名或描述，必须包含大小写英文字母及数字，且长度须大于 8 个字符。

  • 新增了可委派预设管理员角色的功能，允许非管理员群组的用户管理某些指定的服务及系统设定，提供更灵活的权限管理。

  • 新增可要求导入用户在初次登录 DSM 时，要求其更改密码的功能。

  • 新增支持导入用户列表时，可将用户添加至特定分组。

域 / LDAP 整合

  • 通过缓存机制，减少发送请求次数，提升加入 LDAP 服务器后的认证性能。

  • 下列服务现支持以 UPN 格式登录：Synology Assistant、Hyper Backup、Synology Mail Server、Synology Calendar、Shared Folder Sync。

  • 仅同步变动的资料，提升域数据库同步性能。

安全性

  • 新增可禁用 USB 和 Console 端口。

  • 升级了 QuickConnect 以提升安全性。

  • TLS/SSL 配置文件等级设置中，现代兼容性选项仅支持 TLS 1.3。

  • 新增支持针对特定用户或群组强制启用双重验证。

用户体验

  • 新增 Synology 帐户页面，未来将整合通过 Synology 帐户提供的各种服务。

  • 合并域 / LDAP 选项，提供新整合的安装向导。

  • 整合 QuickConnect 至外部访问选项卡中。

  • 整合用户与群组设定。

  • 整合主题样式与应用服务入口至登录门户页面。

  • 整合电子邮件通知选项至通知设置 > 电子邮件选项卡。

  • 整合 WS-Discovery 至文件服务 > SMB。

  • 整合网络 > DSM 设定至登录门户 > 网页服务。

  • SMB 服务器签发选项移至文件服务 > SMB > 高级设置。

  • 共享文件夹同步移至文件服务页面。

  • 强制启用双重验证移至安全性页面。

  • DHCP Server 现为独立套件。

  • 提升 DSM 初次安装及 Synology 帐户相关服务设置 （例：QuickConnect）的使用体验。

  • 新增支持自动安装重要 DSM 及套件更新。

  • 在 DSM Help 中，新增安全性、通知等其它推荐设置。

  • 新增备份 DSM 系统设定至 Synology 帐户的功能。

  • 新增支持导出文件夹权限报表。

  • 新增支持应用程序 Webhook 整合功能，可将系统通知推送至 Synology Chat 或其他第三方应用程序。

  • 新增通知信息的优先级，便于事件分类。

  • 提升用户页面响应速度，并提升打开套件及服务的速度。

  • 提升通过外部网络的登录速度。

  • 在 DSM 桌面以套件图标显示套件更新状态，提升套件更新中的用户体验。

  • 新增支持可通过长按 RESET 按钮 4 秒来重置管理员群组中所有帐号的密码。

  • 重新设计控制面板 > 信息中心的服务选项卡，强调已启用的服务和套件的本地端口、路由器端口，以及防火墙权限。

  • 重新规划控制面板，整合了相关的功能：

新增 Synology 帐户页面，未来将整合通过 Synology 帐户提供的各种服务。

合并域 / LDAP 选项，提供新整合的安装向导。

整合 QuickConnect 至外部访问选项卡中。

整合用户与群组设定。

整合主题样式与应用服务入口至登录门户页面。

整合电子邮件通知选项至通知设置 > 电子邮件选项卡。

整合 WS-Discovery 至文件服务 > SMB。

整合网络 > DSM 设定至登录门户 > 网页服务。

SMB 服务器签发选项移至文件服务 > SMB > 高级设置。

共享文件夹同步移至文件服务页面。

强制启用双重验证移至安全性页面。

DHCP Server 现为独立套件。

修正问题

  • 修正了点击显示桌面按钮后，DSM 桌面小工具可能消失的问题。

  • 修正了更新至 DSM 7.0-41222 后，用户通过应用程序入口登录套件时，可能会停留在“正准备就绪”页面的问题。

  • 修正了在存储空间管理员启动详细使用量分析时，可能发生存储空间错误的问题。

  • 修正了当系统可用内存碎片过多时，导致 exFAT 外接存储设备无法顺利挂载的问题。

  • 修正了无法在硬盘休眠界面中停用自动开关机功能的问题。

  • 修正了用户登录部分移动设备时，即使重启 NAS 后，仍会保留用户登录连接的问题。

  • 修正了在特定情况下，可能无法正确备份系统设置的问题。

  • 修正了部分型号的 Samsung TV 无法使用 DS Video 播放视频的问题。

  • 修正了未启动中继服务时，通过 QuickConnect 进行的 UPnP 连接可能失败的问题。

  • 修正了新用户无法将预设壁纸和存储在 DiskStation 中的图片套用至桌面背景图片的问题。

  • 修正了 Bonjour 服务产生多余的日志的问题。

  • 修正了当 CMS 主机运行在 DSM 6.2.4 时，受管理服务器可能与 CMS 主机连接中断的问题。

限制

  • 更新后，用户在桌面单击消息 > 显示全部时，仅能浏览 500 条更新前的最新消息。更新后发送的信息将不受影响。

  • DSM 7.0 不再支持通过 Synology 电子邮件服务器发送系统推送通知。若要设定电子邮件通知，请前往控制面板 > 通知设置 > 电子邮件。

  • DDSM 与 DSM 7.0 不兼容。若您想继续使用 DDSM，请保持现在的 DSM 版本。若您仍想更新至 DSM 7.0，请先删除 DDSM。

  • “当系统进入安全模式时将不断电系统关机”功能仅支持 Omron 不断电系统。

  • 新安装 DSM 之后，将不会默认启用 AFP 服务。

  • 更新后，若您的 Synology NAS 是 Central Management System 中的受管理服务器，CMS 主机必须更新至 DSM 6.2.4 及 CMS 2.1.4，才可管理您设备上的 DSM 重大更新及套件更新。

  • Central Management System 不再支持管理 DSM 版本低于 DSM 6.2 的 Synology NAS，请在更新前先将受管理服务器更新至 DSM 6.2 或以上版本，并将无法更新至 DSM 6.2 的设备退出 CMS 主机。

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关键词：群晖DSM存储NAS

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