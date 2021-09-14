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门票秒没，官方 App 一度瘫痪，北京环球度假区就部分订单出现异常致歉

2021/9/14 22:23:16 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 14 日消息  9 月 14 日 0 点，北京环球影城正式公开售票，但是不少网友反映，北京环球影城的 App 和小程序都崩了，无法完成购票。无限次优速通也已售罄，随后有多名网友在社交平台发文称自己在飞猪抢到的环球优速通，在没有主动申请退票的前提下被退票了。

IT之家获悉，今天早些时候 @飞猪 官微做出回应称，称由于系统访问量和订单量峰值不断刷新，北京环球度假区旗舰店在获取环球优速通库存时，实时对接出现延误问题。

今晚，北京环球度假区官方微博回应，北京环球度假区订票期间部分订单出现异常情况。北京环球度假区对订单异常进行了致歉，并表示将尽快提供解决方案。

下面是微博内容：

关于北京环球度假区订票期间部分订单出现异常情况的说明

自 9 月 14 日零时正式开启北京环球影城主题公园门票预订以来，系统在线访问量巨大，订单量峰值不断刷新，购票系统在获取环球优速通产品库存进行同步时出现异常，导致部分订单确认时出现问题。对于这一情况带来的不便，我们致以诚挚的歉意。我们正在积极根据现有可用库存情况进行订单的处理、确认，并与相关平台密切沟通，尽快提供相应的解决方案，与平台一起处理相关问题。感谢大家对北京环球度假区的热情和喜爱，我们将尽最大

努力减少对消费者带来的影响。再次对大家表示歉意!

北京环球度假区

2021 年 9 月 14 日

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关键词：环球影城订票

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