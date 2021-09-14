门票秒没，官方 App 一度瘫痪，北京环球度假区就部分订单出现异常致歉

IT之家 9 月 14 日消息 9 月 14 日 0 点，北京环球影城正式公开售票，但是不少网友反映，北京环球影城的 App 和小程序都崩了，无法完成购票。无限次优速通也已售罄，随后有多名网友在社交平台发文称自己在飞猪抢到的环球优速通，在没有主动申请退票的前提下被退票了。

IT之家获悉，今天早些时候 @飞猪 官微做出回应称，称由于系统访问量和订单量峰值不断刷新，北京环球度假区旗舰店在获取环球优速通库存时，实时对接出现延误问题。

今晚，北京环球度假区官方微博回应，北京环球度假区订票期间部分订单出现异常情况。北京环球度假区对订单异常进行了致歉，并表示将尽快提供解决方案。

下面是微博内容：